США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе – Белый дом

Об этом 17 декабря в ходе брифинга на борту президентского самолета Air Force по дороге в штат Северная Каролина (США) заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.

Аудиоверсия брифинга опубликована в YouTube ведомства.

"Мы видели российские предложения, обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами, – сказала Псаки. – Без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров по европейской безопасности".

По словам Псаки, нет причин думать, что США и Россия не смогут договориться в целях сокращения нестабильности, поскольку это удавалось делать на протяжении десятилетий.

В пятницу МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией и США и РФ и НАТО, которые были переданы 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.