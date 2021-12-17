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Столтенберг: Диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина

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Столтенберг заявил, что любая дальнейшая агрессия России против Украины "будет иметь огромные последствия и дорого обойдется"
Столтенберг заявил, что любая дальнейшая агрессия России против Украины "будет иметь огромные последствия и дорого обойдется"
Фото: EPA

НАТО будет учитывать мнение Украины в диалоге с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым 17 декабря в Брюсселе, сообщила пресс-служба НАТО.

Столтенберг заявил, что любая дальнейшая агрессия России против Украины "будет иметь огромные последствия и дорого обойдется". Он подтвердил поддержку Альянсом территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО", – подчеркнул генсек.

Он также заявил, что НАТО готов к конструктивному диалогу с Россией, и повторил приглашение к РФ о проведении заседания Совета Россия – НАТО.

"Мы получили недавние предложения России. Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен также учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина. Союзники по НАТО также ясно дали понять, что, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия", – сказал генеральный секретарь.

В пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией и США и РФ и НАТО, которые были переданы 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее".

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины, и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, российская агрессия
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