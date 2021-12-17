Столтенберг: Диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина

Столтенберг заявил, что любая дальнейшая агрессия России против Украины "будет иметь огромные последствия и дорого обойдется" Фото: EPA

Столтенберг заявил, что любая дальнейшая агрессия России против Украины "будет иметь огромные последствия и дорого обойдется". Он подтвердил поддержку Альянсом территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО", – подчеркнул генсек.

Он также заявил, что НАТО готов к конструктивному диалогу с Россией, и повторил приглашение к РФ о проведении заседания Совета Россия – НАТО.

"Мы получили недавние предложения России. Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен также учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина. Союзники по НАТО также ясно дали понять, что, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия", – сказал генеральный секретарь.

В пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией и США и РФ и НАТО, которые были переданы 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.