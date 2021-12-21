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В России заявили, что не видят необходимости в участии Украины в переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности"

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В МИД РФ хотят обсуждать военное сотрудничество США и НАТО с третьими странами без их участия
В МИД РФ хотят обсуждать военное сотрудничество США и НАТО с третьими странами без их участия
Фото: depositphotos.com

В РФ не собираются подключать Украину к переговорам о "гарантиях безопасности", проект которых, представленный Россией, предполагает отказ НАТО от включения Украины в Альянс. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал журналистам, сообщает госагентство "РИА Новости".

Руденко отметил, что российская сторона не передавала Украине свои предложения, "но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные".

На вопрос, считают ли возможным в Москве подключение Украины к переговорам, он сказал, что "на данном этапе [в МИД] не видят необходимости в ее участии".

По словам Руденко, Россия ждет "официальную реакцию" от США и НАТО на проекты договоров по так называемым гарантиям безопасности. 

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявлял, что Россия предложила США вести переговоры о "гарантиях безопасности" исключительно на двусторонней основе, так как, по его мнению, вовлечение других стран в такие переговоры приведет к тому, что все будет "утоплено в прениях и словоблудии".

Контекст:

Президент России Владимир Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме сообщили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе. Соединенные Штаты планируют ответить на "гарантии безопасности", предложенные РФ, на следующей неделе, писало Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Столтенберг заявил, что НАТО "никогда не пойдет на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу", и не будет обсуждать с РФ "зоны влияния".

В МИД Украины подчеркнули, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, МИД России, безопасность
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