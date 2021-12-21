В России заявили, что не видят необходимости в участии Украины в переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности"

В МИД РФ хотят обсуждать военное сотрудничество США и НАТО с третьими странами без их участия Фото: depositphotos.com

Руденко отметил, что российская сторона не передавала Украине свои предложения, "но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные".

На вопрос, считают ли возможным в Москве подключение Украины к переговорам, он сказал, что "на данном этапе [в МИД] не видят необходимости в ее участии".

По словам Руденко, Россия ждет "официальную реакцию" от США и НАТО на проекты договоров по так называемым гарантиям безопасности.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявлял, что Россия предложила США вести переговоры о "гарантиях безопасности" исключительно на двусторонней основе, так как, по его мнению, вовлечение других стран в такие переговоры приведет к тому, что все будет "утоплено в прениях и словоблудии".