США планируют ответить на "гарантии безопасности", предложенные РФ, на следующей неделе – СМИ

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров о "гарантиях безопасности" Фото: depositphotos.com

Разговаривая с журналистами на условиях анонимности, он отметил, что часть предложений от РФ были довольно полезными, а некоторые – неприемлемыми.

Говоря об ответе Белого дома Кремлю, чиновник подчеркнул, что США в первую очередь будут требовать от Москвы рождественского прекращения огня на Донбассе и обмена заложниками между Россией и Украиной.

В пятницу МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе. По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.