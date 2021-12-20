Столтенберг заявил, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния"

Столтенберг еще раз напомнил, что Украина является суверенным государством с правом защищать себя Фото: EPA

По словам Столтенберга, самая идея проведения новой конференции для обсуждения "зон влияния, в рамках которых великие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать" была бы "шагом назад".

Он отметил, что это "совсем неверное направление". По словам генсека Альянса, главными темами для обсуждения с Россией должны быть меры по контролю над вооружением, прозрачности военных учений и снижению напряженности.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО "никогда не пойдут на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу". Он напомнил, что эти фундаментальные принципы были подтверждены не только Североатлантическим Альянсом, но и Россией, подписавшей Хельсинский акт 1975 года и Парижскую хартию 1990 года.

Он также напомнил, что Украина является суверенным государством с правом защищать себя в соответствии с Уставом ООН и правом просить помощи для достижения этой цели, и выразил непонимание, каким образом это угрожает России, "которая является агрессором в этом конфликте".

Генсек НАТО еще раз заявил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену" – будут более жесткие экономические и политические санкции, и НАТО намерено "обеспечить безопасность каждой из наших стран-участниц".