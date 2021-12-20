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Столтенберг заявил, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния"

Столтенберг еще раз напомнил, что Украина является суверенным государством с правом защищать себя
Столтенберг еще раз напомнил, что Украина является суверенным государством с правом защищать себя
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг против проведения конференции с РФ для обсуждения "раздела зон влияния". Предложения России по переговорам о "гарантиях безопасности": он прокомментировал в интервью газете Le Journal du Dimanche. Выдержки из интервью, доступного только подписчикам, приводят НВ и "РБК-Украина".

По словам Столтенберга, самая идея проведения новой конференции для обсуждения "зон влияния, в рамках которых великие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать" была бы "шагом назад".

Он отметил, что это "совсем неверное направление". По словам генсека Альянса, главными темами для обсуждения с Россией должны быть меры по контролю над вооружением, прозрачности военных учений и снижению напряженности.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО "никогда не пойдут на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу". Он напомнил, что эти фундаментальные принципы были подтверждены не только Североатлантическим Альянсом, но и Россией, подписавшей Хельсинский акт 1975 года и Парижскую хартию 1990 года.

Он также напомнил, что Украина является суверенным государством с правом защищать себя в соответствии с Уставом ООН и правом просить помощи для достижения этой цели, и выразил непонимание, каким образом это угрожает России, "которая является агрессором в этом конфликте".

Генсек НАТО еще раз заявил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену" – будут более жесткие экономические и политические санкции, и НАТО намерено "обеспечить безопасность каждой из наших стран-участниц".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Столтенберг сказал, что диалог Альянса с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины подчеркнули, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".

Теги: Россия, НАТО, санкции, Йенс Столтенберг, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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