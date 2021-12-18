Российский журналист Пархоменко заявил, что у Лаврова в последние месяцы "вытянутое лицо", и объяснил почему

Речь об этом зашла в контексте появления 17 декабря на сайте МИД РФ российских проектов договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
"Не проекты удивительные, а сама идея удивительная их опубликовать. [...] Таких безумных выходок, как публикация проектов соглашений в одностороннем порядке еще до того, как начались какие бы то ни было переговоры по поводу этих соглашений, и еще до того, как вообще стороны договорились о том, что они это будут обсуждать, что это будет каким-то предметом разговора между ними, – это вещь вполне себе новая, и вполне невиданная, и вполне беспрецедентная", – сказал Пархоменко.
Он объяснил это тем, что российские власти вынуждены прибегать к таким подходам в связи с постепенным выпадением России "из нормальных каналов международной коммуникации", что, по мнению журналиста, "происходит достаточно давно" и в том числе в связи с агрессией против Украины.
"Россия все больше и больше остается в международной дипломатической изоляции, и нормальных способов переговоров, нормальных путей согласования позиций или хотя бы заявлений своей позиции у России остается все меньше и меньше и не осталось уже совсем. [...] Это превратилось в ситуацию, где российская делегация в европейских организациях представлена людьми, с которыми людям там стыдно разговаривать", – считает Пархоменко.
По его словам, "создается ситуация, в которой российская дипломатия оказывается пешкой, которой жертвуют в этой партии".
"И вот тот неприятный внешний вид, который имеет министр иностранных дел Российской Федерации Лавров, в прошлом мужчина довольно импозантный и, не побоюсь этого слова, обаятельный и привлекательный, вот это его вечная мина обманутого Кисы Воробьянинова, которого только что пнули в ляжку под столом и который в ответ на это надул щеки и сказал: "Я полагаю, торг здесь неуместен", ровно в полном соответствии с тем, как это выглядело в тексте романа "12 стульев" незабвенном. Очень советую почитать тем, кто хотел бы понять, как себя чувствует в этой шкуре министр Лавров. Я думаю, что этот роман будет наиболее точно описывать его состояние. И это вытянутое лицо, которое он имеет, абсолютно неслучайно он вынужден носить все последние месяцы", – заявил журналист.
Лавров возглавляет МИД России с марта 2004 года.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе и намерены соблюдать принцип "ничего о вас без вас". Столтенберг сказал, что диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.
Перед этим осенью американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее".
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины, и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.