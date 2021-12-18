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Путин пока не принял решения о вторжении в Украину, считают в Белом доме

Салливан: РФ положила на стол переговоров свою озабоченность деятельностью США и НАТО. Мы положим на стол свою озабоченность действиями России
Салливан: РФ положила на стол переговоров свою озабоченность деятельностью США и НАТО. Мы положим на стол свою озабоченность действиями России
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Такое мнение советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан высказал 17 декабря на заседании Совета по международным отношениям, трансляцию вел канал C-SPAN.

"По текущей оценке правительства США, он еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели в этом отношении нет", – сказал Салливан. 

Он вспомнил о наращивании РФ численности войск на оккупированных территориях Украины и у российско-украинской границы и отметил, что "анализ, проведенный разведывательным сообществом, указывающий на то, что российское правительство серьезно рассматривает и оперативно планирует такие маневры, вполне обоснован". 

Салливан также прокомментировал требования России по НАТО и сказал, что США готовы к диалогу с Москвой. 

"РФ положила на стол переговоров свою озабоченность деятельностью США и НАТО. Мы положим на стол свою озабоченность действиями России, – заявил он. – Наша стратегия заключается в том, что мы должны быть готовы сесть с Россией и получить положительный ответ на идею, что мы можем проводить дискуссию в соответствующем формате по принципу "ничего о вас без вас". Посмотрим, куда это нас приведет".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал свои предложения по "гарантиям безопасности", согласно которым США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс и военного сотрудничества с государствами, ранее входившими в СССР.

Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на заявления Кремля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, вторжение, российская агрессия, война в Украине, Джейк Салливан
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