Путин пока не принял решения о вторжении в Украину, считают в Белом доме

Салливан: РФ положила на стол переговоров свою озабоченность деятельностью США и НАТО. Мы положим на стол свою озабоченность действиями России Фото: ЕРА

"По текущей оценке правительства США, он еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели в этом отношении нет", – сказал Салливан.

Он вспомнил о наращивании РФ численности войск на оккупированных территориях Украины и у российско-украинской границы и отметил, что "анализ, проведенный разведывательным сообществом, указывающий на то, что российское правительство серьезно рассматривает и оперативно планирует такие маневры, вполне обоснован".

Салливан также прокомментировал требования России по НАТО и сказал, что США готовы к диалогу с Москвой.

"РФ положила на стол переговоров свою озабоченность деятельностью США и НАТО. Мы положим на стол свою озабоченность действиями России, – заявил он. – Наша стратегия заключается в том, что мы должны быть готовы сесть с Россией и получить положительный ответ на идею, что мы можем проводить дискуссию в соответствующем формате по принципу "ничего о вас без вас". Посмотрим, куда это нас приведет".