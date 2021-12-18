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В США Зеленского заставили подписать общее коммюнике с Байденом, в котором предусмотрено назначение главы САП. Вернулись – забыли или забили – Богдан

 
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Богдан: Прокурора САП уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы
Богдан: Прокурора САП уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В обещания нынешней украинской власти "уже давным-давно никто не верит", заявил экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Об этом он сказал в ходе беседы о возможной выплате нардепам "зарплаты" в конверте. Гордон сказал, что по его данным, Национальное антикоррупционное бюро задокументировало получение нардепами таких "выплат".

Говоря о расследовании таких инцидентов, Богдан вспомнил, что сейчас в Украине нет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а конкурс на эту должность продолжается полтора года. 

"А почему НАБУ не реализует их? Потому что у них нет прокурора САП. А прокурора не назначают. Уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы. Да. Начнутся облавы. Поэтому не назначаем. Но [президент Украины Владимир Зеленский едет] в сентябре в Америку, и нас заставляют подписать совместное коммюнике с президентом Америки [Джо Байденом], где предусмотрено назначение прокурора САП. Возвращаемся. Забыли или забили. В обещания уже давным-давно никто не верит. Заставляют подписывать", – сказал он. 

Экс-глава ОП отметил, что обновленный меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ предусматривает обязательство Украины обеспечить автономию САП и завершение отбора руководителя антикоррупционной прокуратуры до конца ноября 2021 года.

"МВФ… Это же кошмар… Стоит четыре подписи [под меморандумом]: Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Они нам дали деньги. Мы деньги взяли. И шо? До свидания. Как это можно? Как можно ходить и всех кидать на всех уровнях? На всех. На самых-самых высших уровнях", – добавил Богдан. 

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал президент Украины Владимир Зеленский.

Конкурс на должность главы САП длится более 15 месяцев, несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходит из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник. 

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса: детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, МВФ, Джо Байден, меморандум, конкурс, деньги, Владимир Зеленский, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Андрей Богдан, назначение
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