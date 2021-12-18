В США Зеленского заставили подписать общее коммюнике с Байденом, в котором предусмотрено назначение главы САП. Вернулись – забыли или забили – Богдан

Богдан: Прокурора САП уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом он сказал в ходе беседы о возможной выплате нардепам "зарплаты" в конверте. Гордон сказал, что по его данным, Национальное антикоррупционное бюро задокументировало получение нардепами таких "выплат".

Говоря о расследовании таких инцидентов, Богдан вспомнил, что сейчас в Украине нет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а конкурс на эту должность продолжается полтора года.

"А почему НАБУ не реализует их? Потому что у них нет прокурора САП. А прокурора не назначают. Уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы. Да. Начнутся облавы. Поэтому не назначаем. Но [президент Украины Владимир Зеленский едет] в сентябре в Америку, и нас заставляют подписать совместное коммюнике с президентом Америки [Джо Байденом], где предусмотрено назначение прокурора САП. Возвращаемся. Забыли или забили. В обещания уже давным-давно никто не верит. Заставляют подписывать", – сказал он.

Экс-глава ОП отметил, что обновленный меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ предусматривает обязательство Украины обеспечить автономию САП и завершение отбора руководителя антикоррупционной прокуратуры до конца ноября 2021 года.

"МВФ… Это же кошмар… Стоит четыре подписи [под меморандумом]: Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Они нам дали деньги. Мы деньги взяли. И шо? До свидания. Как это можно? Как можно ходить и всех кидать на всех уровнях? На всех. На самых-самых высших уровнях", – добавил Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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