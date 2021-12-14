Богдан: Платят ли нардепам от "Слуги народа" зарплату в конвертах? Я слышал, платят

Богдан: Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. И твоя зарплата уменьшается Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я слышал, платят. Это вообще большая, длинная история. Это все надо понимать степ бай степ. Честно: видел плахту, как это работает. Вот у депутата есть зарплата: скажем, условно 20 [тыс.] Не гривен, да. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. И твоя зарплата уменьшается. И там вот такие плахты раздают, где вот от твоей зарплаты и дальше… "За этот закон ты не голосовал, за этот не голосовал… Вообще ноль", – отметил Богдан.

Он подчеркнул, что доход каждого представителя "Слуги народа" зависит от занимаемой им должности.

Богдан также добавил, что НАБУ не занимается этим вопросом.

"Потому что у них нет прокурора САП. А прокурора не назначают. Уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы", – резюмировал экс-глава ОП.

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