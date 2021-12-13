"Я в женский туалет не хожу". Разумков ответил на вопрос о зарплатах нардепам в конверте

А по поводу меня таких разговоров не слышали? Нет? Ну и вот. Слава богу" Фото: Верховна Рада України / Facebook

Журналистка спросила, допускает ли он возможность существования таких выплат в парламенте.

"Я допускать вообще не люблю, давайте я за себя буду говорить. Я зарплат в конверте в Верховной Раде – не в здании Верховной Рады, а за время моей работы в Верховной Раде – ни от кого не получал. Ни от кого, ни от бизнеса – большого, малого, среднего – ни от кого-либо другого", – подчеркнул Разумков.

По словам Влащенко, одна из народных избранниц рассказывала ей, что лично видела, как в женском туалете глава комитета раздавала деньги девушкам-депутатам. Она отметила, что все было задокументировано, и доказательства потом отдал в антикоррупционное бюро нардеп от "За майбутнє" Антон Поляков.

"Не знаю. Я в женский туалет не хожу, слава богу. А по поводу меня таких разговоров не слышали? Нет? Ну и вот. Слава богу", – отметил Разумков.

Он также подчеркнул, что не торговал местами во время предвыборной компании, и считает, что этого нельзя было делать. На замечание, что другие члены его команды этим занимались, сказал: "Это было без моего ведома и многим, наверно, мои действия помешали реализовать такие коварные планы".