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ПОЛИТИКА

"Я в женский туалет не хожу". Разумков ответил на вопрос о зарплатах нардепам в конверте

А по поводу меня таких разговоров не слышали? Нет? Ну и вот. Слава богу"
 А по поводу меня таких разговоров не слышали? Нет? Ну и вот. Слава богу"
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Экс-спикер Верховной Рады, лидер межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков не смог сказать, получают ли другие нардепы так называемые зарплаты в конвертах за голосования, но подчеркнул, что сам он этого не делал. Об этом политик говорил в интервью журналистке Наташе Влащенко, опубликованном 10 декабря на ее YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Журналистка спросила, допускает ли он возможность существования таких выплат в парламенте. 

"Я допускать вообще не люблю, давайте я за себя буду говорить. Я зарплат в конверте в Верховной Раде – не в здании Верховной Рады, а за время моей работы в Верховной Раде – ни от кого не получал. Ни от кого, ни от бизнеса – большого, малого, среднего – ни от кого-либо другого", – подчеркнул Разумков.

По словам Влащенко, одна из народных избранниц рассказывала ей, что лично видела, как в женском туалете глава комитета раздавала деньги девушкам-депутатам. Она отметила, что все было задокументировано, и доказательства потом отдал в антикоррупционное бюро нардеп от "За майбутнє" Антон Поляков.

"Не знаю. Я в женский туалет не хожу, слава богу. А по поводу меня таких разговоров не слышали? Нет? Ну и вот. Слава богу", – отметил Разумков. 

Он также подчеркнул, что не торговал местами во время предвыборной компании, и считает, что этого нельзя было делать. На замечание, что другие члены его команды этим занимались, сказал: "Это было без моего ведома и многим, наверно, мои действия помешали реализовать такие коварные планы".

Контекст:

В октябре 2019 года СМИ сообщали, что нардепам от "Слуги народа" доплачивают по $5–50 тыс. в конвертах.

В ноябре о "зарплатах по $5 тыс. в конвертах" говорила исключенная из партии и фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход. Она отмечала, что были зафиксированы случаи передачи конвертов с деньгами депутатам.

Скороход исключили вместе с нардепом Антоном Поляковым, позже они стали членами депутатской группы "За майбутнє".

4 октября 2021 года Поляков в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что депутатам от "Слуги народа" раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах. Он отмечал, что это случилось при "его коллеге", и что сам Поляков дал в связи с этим показания в НАБУ, "но человек побоялся". Поляков скончался в такси в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. 

Нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман подчеркнул, что люди, которые говорят о таких выплатах, "должны иметь какие-то доказательные документы" и представить их в антикоррупционные органы, иначе это "просто какие-то политические заявления".

В конце октября 2021 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в бюро находится более 10 заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег в конвертах.

Теги: Верховная Рада, коррупция, депутаты, народные депутаты, деньги, парламент, НАБУ, Дмитрий Разумков, Антон Поляков
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