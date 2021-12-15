"Мы все скоро Зеленского возненавидим. Не потому, что украл, а потому, что у него был шанс". Главное из интервью Богдана Гордону

Андрей Богдан: Не за идею Зеленский в президенты шел. За властью, за деньгами, за… Он сам, наверное, не может решить, чего он туда поперся Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Во время беседы бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского рассказал, почему, по его мнению, глава государства и как человек, и как политик находится "на дне морального падения", о коррупции в его окружении, о причинах увольнения с поста главы МВД Арсена Авакова и ухода из кресла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Богдан также рассказал об истоках публичного конфликта Зеленского с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым, о влиянии бизнесмена Игоря Коломойского на нынешнюю власть, о том, почему украинский президент "хочет быть похожим" на президента РФ Владимира Путина, о грядущем, по его мнению масштабном кризисе и о том, почему Зеленский не досидит до конца своей каденции.

"ГОРДОН" публикует самое главное и интересной из более чем трехчасовой беседы Гордона и Богдана.

О Зеленском как человеке

"Он [Зеленский] не врет – он играет. Для него задача – понравиться. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились – все, его дальше это не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все – он свое дело сделал. А то, что мы называем "врет" – это сюжетные повороты".

"Это не болезнь, это расстройство. У каждого человека есть психиатрические расстройства: кто-то боится высоты, кто-то – замкнутых помещений. А вот то, что было на пресс-конференции [Зеленского] – это была биполярочка. Маниакально ты чем-то заряжен. Вот есть идея, которая дороже тебе жизни. "Я – президент, я – главный".

"Я так сильно ошибся [в Зеленском]… Вот ты с [доктором Евгением] Комаровским когда выступал: нашумевшее "Мы лохи"… Нет, мы не лохи, нихера! Если нас обманули, то плохой человек – он, а не мы долбоебы".

"Не за идею он туда [в президенты] шел. А за чем? Да хрен его знает. За властью, за деньгами, за… Он сам, наверное, не может решить, чего он туда поперся".

"Ему от Брежнева осталось взять только привычку целовать других мужчин в губы. Все остальное уже один в один. Причем только поздний Брежнев соответствует раннему Зеленскому".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ЕРА

О Зеленском-политике

"Все его представление о политике – это съемки фильма "Слуга народа" о жизни президента. Оно такое далекое от реалий, как твое присутствие в космосе".

"Это какая-то катастрофа. Он не готовился. Конечно, меня выгнали [с должности главы Офиса президента]. Я его заставлял готовиться к каждому звонку, к международной встрече, сидеть и эти скучные бумажки читать. А он никогда не хотел".

"Идти надо к чертовой матери и идиотов своих забирать. К чертовой матери! Ехать за рубеж, жить, получить какие-то письменные гарантии – и похер от кого – и жить. Все, не трогай эту страну. Не твое. Но уже нельзя – все. Уже был этот звонок [разговор президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина], после которого дороги назад нет. Там только пропасть".

"[Зеленский усидит до конца срока?] Не вижу шансов ему усидеть. Дисбалансы катастрофические. Бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные… Мы на пороге каких-то страшных событий".

"Я публично редко такое говорю. Я со многими даже президентами воевал. Но я не видел такого дна морального падения никогда. Ни у Януковича даже".

"Я могу понять предательство за деньги, но я не могу понять предательство идеи. Мы все его будем ненавидеть через короткое время. Не потому, что он что-то украл, а потому, что у него был шанс".

"Да никто не хочет сейчас на его месте. Не надо кричать: "Я президент!" Никто туда не пойдет".

Дмитрий Гордон и Андрей Богдан во время записи интервью. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О ближайших посадках

"Там уже крайняя стадия безумия. Там всех садят. Причем, там уже пачками пошли. […] Поставлена задача рыть, посадить Богдана в тюрьму. Ну, там список длинный. По тебе [Гордону] тоже".

"У нас не хватает этих камер. Потому что там все: [Юрий] Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа, еще 100 тыс. каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры. […] Президент лично дает команду посадить".

Об окружении президента

"Владимир Александрович, вы, как те деньги: сейчас гниете и вокруг вас одни крысы".

"Проблема в том, что ни он, ни депутаты от "Слуги народа", ни министры не слышат, что реально происходит внизу. Они взлетели".

"Не президент – клоун. Клоуны те, кто его на эшафот везут. Ведут спутанного, непонимающего, неадекватного. И оно вроде весело, ярко, шумно, музыка играет, а это, бл…дь, дорога на эшафот".

"Тебе все плюют на спину. Это ад. Просрать все, что у тебя есть… Ради чего, бл...дь? Ради чего? Это не твое, это твоя страна. Да работай, бл...дь, что-то делай!"

Об Андрее Ермаке

"[Глава Офиса президента Андрей] Ермак никогда ему не говорит "нет". Любой бред, любая сюжетная линия: "Давай вот так". – "Класс! Эй, ребята, заходите. Президент идею дал". И все: "Га, га, га!" Но это так не работает. Оно не работало, не работает и не будет работать".

"Ермак в свой [кабинет] редко заходит. Он сидит в его [Зеленского] кабинете целыми днями".

"Если он делегирует [все полномочия] одному человеку, то тогда он не президент – он оболочка президента. А он делегирует одному".

"[Ермак и первый зам секретаря СНБО, руководитель комитета по вопросам разведки Руслан Демченко – агенты России?] Я адвокат. Я за слово каждое должен отвечать. Не знаю. Агент… Ты не понимаешь, какого уровня разработки, чтобы даже фильмы снимать, если нянь подсаживают детям водителей. Это огромнейшая операция. Были тревожные сигналы, когда я был там [в Офисе президента]. Были".

"[Пойдет ли Ермак в президенты?] Запасной вариант у них, они это играют. Путин и [экс-президент РФ Дмитрий] Медведев… Ну, смотри: я точно знаю, что они это обговаривают. На рынке информационных всех политтехнологий если ты произвел газ, то знает вся страна. Вот, деньги идут. Большие деньги нужны для этого. Вот, ищут".

Зеленский с главой своего Офиса Андреем Ермаком. Фото: president.gov.ua

О коррупции при Зеленском

"Они занимаются херней. Бабки берут и вот эти аплодисменты. Ну, ты не видишь, что коррупция везде? При Порошенко такого не было, при Януковиче такого не было. Никогда такого не было, что сейчас. Это какая-то вакханалия. Это не коррупция, это вымогательство".

"Когда ты берешь взятку, вокруг тебя моментально все берут взятки. Ты создаешь правила. Я не знаю, берет ли он в руки взятки. Я вижу, что вокруг все берут взятки. […] Ко мне приходят клиенты и жалуются, что вымогают".

"Спроси у любого бюрократа в любой стране. Легче всего украсть деньги с дорог. Ты зарыл, все, что залито в бетон, умрет вместе с дорогой".

О конфликте Зеленского и Ахметова

"У Владимира Александровича есть гениальный способ решать все проблемы – назначать виновного. И вообще пофиг, что этот человек может не знать, не понимать, не иметь никакого отношения, делать, наоборот, хорошие вещи. Но если есть проблема, надо назначить виновного и уволить или наказать, или истерику закатить. Вот это классика".

"У нас пиковые нагрузки в февральские морозы просто нечем перекрывать. За это должен кто-то отвечать. Но не будет же отвечать за это Владимир Александрович, который к этому привел. Надо назначить виноватого. Назначат виноватым самого богатого человека в стране – Рината Леонидовича Ахметова. […] Народу ведь нравится, когда грабят богатых".

"[Нардеп от "Оппозиционной платформы – "За жизнь"] Евгений Мураев, по-моему, официально это сказал, что к нему присылали хомячков, которые предлагали отдать телеканал "Наш". Смотри, ко всем олигархов присылали хомячков. Кто-то согласился, кто-то делает вид, что согласился, а кто-то – не согласился. Кто не согласился? Тот, на кого нападают, – на Рината".

О "вагнергейте"

"После этой ситуации [с провалом операции по задержанию боевиков частной военной компании РФ "Вагнер"] кто, бл…дь, пойдет в атаку [на фронте]? Кто пойдет в атаку, когда сзади потом скажут: "Мы тебя не отправляли"? Когда предали всех, уволили, на голову насрали и сделали вид, что сами же виноваты".

"После этих всех историй про вагнеровцев и тысяч других историй она [армия] демотивирована".

Об увольнении Авакова

"Ты офигеешь от понимания, чего он его уволил. Знаешь, есть народный депутат Евгений Брагарь. Это сын какой-то женщины, которая очень близка к Владимиру Александровичу. То ли няня его детей, то ли… Ну, какой-то человек, который долгую историю прошел с ним. Вот он его очень ценил. И тут его остановили за пьянку. Я не знаю историю, пил он или не пил. Но для Владимира Александровича это была красная тряпка".

"А дальше истории с пьянками [нардепа "Слуги народа" Александра] Трухина… Я не знаю, что там за история с Трухиным [он попал в ДТП]. Не могут найти видеозаписи. Но он очень близкий человек к Владимиру Александровичу. Он, так сказать, бухгалтер. "Милый мой бухгалтер…". Если есть бухгалтер, то всегда есть что бухгалтировать".

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О Коломойском

"Сегодня с [бизнесменом Игорем] Коломойским я не общаюсь, нет. Я о нем вообще ничего не думаю. Мне нет смысла о нем думать. У него столько проблем, столько неприятностей, столько судов, столько конфликтов… Чего я о нем должен думать? Пусть он сам за себя думает".

"50% увольнения Кабмина, генерального прокурора, меня (в первую очередь меня) – это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского. Меня уволили 11 февраля [2020 года], а Кабмин – 5-го или 6 марта, или 9-го. Это Игорь Валерьевич, он мотал ему [президенту] нервы, делал истерики. И была договоренность, что "хорошо, давай всех уволим и назначим новых". Ты слышал, что он говорил в парламенте? Зеленский, когда увольнял Кабмин. Он сказал дословно: "Да, ви грошей не берете. Но цього мало". По Фрейду".

О законе об олигархах

"Закон про олигархов – это, бл…дь, нонсенс. Его нет нигде в мире. Нигде в мире не принимают закон, чтобы забрать телевизоры. Нигде в мире не забирают, не принимают закон, чтобы наказать 10 человек. Для этого существует Антимонопольный комитет. Включи Google, все! Весь мир давно алгоритм действий придумал и прошел".

"Не нравится тебе ВВП 20% [у Ахметова] – так заставь половину продать. […] Прими внесение изменений в антимонопольное законодательство. Это же просто. Его не надо придумывать, оно уже есть. Его надо взять, принять и запустить. […] Нет, надо же дурака валять. Так это же – смотри – никто не поддерживает: антиолигархический закон. Да, населению нравится. 50% говорят: "Во! Грабь богатых". Но от этого богаче бедный не станет".

О Разумкове

"Ну, не любил [Зеленский экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова]. Тот умничал: "То льзя, то нельзя. Это буду, это не буду. Это по закону, а то – не по закону…" "Я – закон, я – страна, я – Украина". А хлопал [Разумков] вообще ужасно. "Ты хлопаешь, но без уважения". Есть ли перспективы у Разумкова? Есть. У всех есть перспективы".

О пропаганде Офиса президента

"Ты понимаешь, какие бюджеты идут сейчас на информационное сопровождение? Какое количество ботов? Ты видишь, сколько там лидеров мнений? Там огромные бюджеты распределяются. Откуда они берутся? Конечно же, есть "Большая стройка". Конечно же, есть какие-то направления бизнеса, которые дают черный кеш".

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О нардепах от "Слуги народа" и Верховной Раде

"Вот у депутата есть зарплата, скажем условно, 20 тыс. Не гривен. Нет, не официальная зарплата. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. И твоя зарплата уменьшается. И там вот такие плахты раздают, где вот от твоей зарплаты и дальше… "За этот закон ты не голосовал, за этот не голосовал – вообще ноль".

"Этот бюджет сверстан на цене газа $250, я предполагаю. Такая цена тогда была, бл…дь. Сейчас цена – $1200. Что вы, бл…дь, приняли в Верховной Раде? […] Они же тупые. Они же за это не платили".

"Такое количество предателей… И для меня самое страшное это. Я их называю "дети лейтенанта Арахамии" (глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. – "ГОРДОН"). Ну, это тоже человек, которого я привел. Да, я привел Арахамию. Уникальное животное. Он присутствует во всех каких-то терках, бл…дь".

О Байдене и США

"У них [власти] нет прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. А прокурора не назначают. Уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы [на представителей власти]. Поэтому не назначаем. Но в это время мы едем в сентябре в Америку, и нас заставляют подписать общее коммюнике с президентом Америки, где предусмотрено назначение прокурора САП. Возвращаемся. Забыли или забили".

"Ты понимаешь, где мы сейчас находимся, в какой стадии мировой истории? Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным, и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии… А нам не звонит. А в заявлении публичном пресс-службы: "Дотримуючись принципу "ні слова про Україну без України". Они же троллят нас. Они просто прикалываются. А мы, гордые, берем эту фразу и идем: "Смотрите, мы вот всем доказали".

"Байден разговаривает с Путиным про Украину – не с нами. Мы папуасы. Нам стеклянные бусы дают".

О Путине

"Президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину хрен знает где. Публично. Видосики снимает. "Так, приезжай в Иерусалим. Я тебя завтра в Риме жду, в Ватикане. Давай, в Стамбуле завтра". Ну это же страшно. Он напрашивается на встречу последних полтора года, а ему отвечает [спикер Кремля Дмитрий] Песков. И что он ему отвечает? "А о чем с вами разговаривать?" Это же как себя надо было девальвировать!"

"[Зеленский боится Путина?] Он не боится, он вообще не понимает, что это такое. Он говорит: "Вот я верю, что если мы встретимся с президентом Путиным, он меня поймет. Это у него окружение плохое. Это они его как-то настраивают". Смешно".

"Он [Зеленский] хочет быть похожим на Путина. Хочет. Но хотеть и иметь – это разные вещи. Это пародия. Это то, чем они занимались. Это неудачное пародирование".

Декабрь 2019 года, Париж. Встреча лидеров стран "Нормандской четверки" – президента Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Фото: ЕРА

О Шефире и покушении на него

"Когда я ушел [из Офиса президента], он [первый помощник президента Сергей Шефир] многое что пробовал останавливать. Но чем дальше, тем меньше он весил в этой системе координат. А сейчас вообще потерял какое-либо значение. Я даже не знаю, он там присутствует или не присутствует сейчас".

"Он [президент] перепуганный сидит. У них все время какие-то заговоры. У них хренова куча… Эти пацаны, УДОшники, они уже не знают… У них наряд на наряд. У них должно быть сутки через три, а они трое на трое сутки работают. Понимаешь? Потому что после покушения на Шефира у всех вот это пошло. Все ездят на броневиках с кучей охраны".

О Кабмине

"В сегодняшнем Кабмине есть люди, которые – на удивление, я снимаю шляпу – молодцы. Но те, что ушли, – они спасли себе какой-то имидж. Будущее спасли, да. А те, кто сейчас возле них, – это уже какая-то братская могила".

"Туда, бл…дь, назначают людей с улицы, мимо проходящих. Назначают на такие должности, не понимая не то что истории этого человека. […] А у нас же оно, бл…дь, мимо проходящий человек. "Иди сюда. Министром будешь?" – "Нет". – "Я тебе сказал: будешь". Они все отказались по три раза. Никто не хотел быть этими министрами. Это же, бл…дь, какая катастрофа".

"Там все министры – у них язык в жопе. Интересная информация: когда они проводят собеседования на какие-то должности… […] Так вот, эти люди туда ходят в большинстве своем не для того, чтобы их туда назначили, а для того, чтобы поговорить с президентом. Они говорят: "Ну, у нас же проблема. Вот у нас проблема, что делать?" Он говорит: "А я фартовый, вот увидишь, все будет хорошо".

О решениях СНБО

"Любые санкции, вынесенные СНБО, – это преступление. Любые. Даже каналам [нардепа "Оппозиционной платформой – За жизнь", кума Путина Виктора] Медведчука".

"Та он [секретарь СНБО Алексей Данилов] там на каких-то припадках сейчас. Сложно ему. Он боится, что эти сбегут, а он за все будет отвечать. Конечно, будет отвечать. А куда они сбегут? Я себе не представляю, какая страна их сейчас заберет".

Дмитрий Гордон и Андрей Богдан. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О взаимоотношениях с МВФ

"Его [президента] на пресс-конференции журналист напрямую спрашивает: "Вы подписали соглашение с МВФ по тарифам". Знаешь, что там написано? "Ми зобов’язуємося не вводити жодного обмеження цін на газ, що постачається домогосподарствам. Також гарантувати, що оптові ціни визначатимуться на прозорому та ефективному ринку". […] Его журналист спрашивает: "А как же вы? А страна бедная…" А он на пресс-конференции говорит: "Ну, если будет тяжко населению, то конечно… Что же делать? Будем защищать население". Кинем их. Ну что, первый раз? МВФ пошлем в жопу. Вот такая беда".

О наступающем экономическом кризисе

"Все, у нас схлопываются доминошки. Мы в начале этого пути. Мы доедаем запасы, мы выедаем склад. […] Вот у моего товарища маленький ресторан. Они за ноябрь прошлого года за электричество заплатили 45 тыс. грн. А сейчас заплатили 145 тыс. грн. Это в центре Киева. И им трудно. Они начинают максимально экономить. Они выключили второй этаж этого ресторана. А что будут делать в областных центрах? А в маленьких районных? А в селах? Ну там же газ не дешевле".

"Будет массово все закрываться. Вот у нас еще декабрь – это предновогодний, праздничный месяц, когда все тратят деньги, и как-то с надеждой: "Мы, там, что-то вытянем из кубышки – и проживем". Но в январе – феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет складываться промышленность, у нас будут уменьшаться поступления в бюджет, у нас на цене газа и энергоносителей будет массово складываться экономика".

"У нас из-за цены газа останавливается экономика. У нас кризис государственного управления. У нас бюджетный кризис сейчас, в декабре, начался. Нет бабок, не платят за дороги. У нас хренова куча кризисов. У нас войска российские на рубеже, у нас дипломатический кризис".

"Когда начнется жопа, в которой будем виноваты мы, потому что мы всех кидаем: мы подписываем страшные документы, не читая…"

"Я против майданов, нельзя сейчас майданы. Ребята, если мы будем с автоматами бегать и сносить кого-то, то наши союзники позвонят в Москву и скажут: "Ребята, вот вам голубые каски. Пожалуйста, успокойте этих обезьян".

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