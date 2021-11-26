Зеленский о ДТП с Трухиным: Я сам не понимаю, почему не закончена видеоэкспертиза

По словам Зеленского (на фото), видеоэкспертиза должна установить, был ли Трухин за рулем Фото: president.gov.ua

"Что касается Трухина. Я сам не понимаю, почему не закончена видеоэкспертиза. Я знаю, что была экспертиза, и она в ближайшее время должна быть. Я так понимаю: должна быть экспертиза, а потом результат", – сказал он.

Эта экспертиза должна установить, был ли Трухин за рулем, уточнил президент.

"Есть видео, я так понимаю, частично видео говорит о том, что его за рулем не было, а потом были большие запросы в СМИ, был ли этот человек за рулем. И, я так понимаю, они направили всю информацию на экспертизу", – добавил Зеленский.