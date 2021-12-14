Богдан рассказал, кто находится в кабинете Зеленского во время секретных докладов

Журналист отметил в беседе с Богданом, что люди, которые приходят к президенту, рассказывают, что Зеленский во время докладов: даже секретных – сидит в кабинете не один. Гордон спросил в экс-руководителя ОПУ, почему глава государства даже секретные доклады выслушивает в компании.

"Потому что компания – "95-й квартал" (смеется)... Ну я не знаю почему. Я с уважением отношусь там ко многим людям. Я ругался… Почему я бегал и матюкался? А как?.. Ты не имеешь права. Это опасно. В твоем кабинете могут быть ограниченные люди. Со всеми другими людьми ты встречаешься вне твоего кабинета. Бл...дь, глава Службы безопасности Украины не ездит за рубеж. Воюющая страна. Какой, блядь, глава Моссада (спецслужбы Израиля. – "ГОРДОН") уехал в Швейцарию кататься, бл…дь, на лыжах? Слушай, ну какая Маша Левченко сидит внутри? Без допуска – без ничего. Они же не политики, не бизнесмены. Ты представляешь, что, бл…дь, три дня в камере каждый будет каждого сдавать, аж гай шуметь будет?", – сказал Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube