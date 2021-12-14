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Богдан рассказал, кто находится в кабинете Зеленского во время секретных докладов

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Гордон (слева) спросил Богдана (справа), почему Зеленский даже секретные доклады выслушивает в компании
Гордон (слева) спросил Богдана (справа), почему Зеленский даже секретные доклады выслушивает в компании
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, кто находится в кабинете президента Владимира Зеленского во время секретных докладов.

Журналист отметил в беседе с Богданом, что люди, которые приходят к президенту, рассказывают, что Зеленский во время докладов: даже секретных – сидит в кабинете не один. Гордон спросил в экс-руководителя ОПУ, почему глава государства даже секретные доклады выслушивает в компании.

"Потому что компания – "95-й квартал" (смеется)... Ну я не знаю почему. Я с уважением отношусь там ко многим людям. Я ругался… Почему я бегал и матюкался? А как?.. Ты не имеешь права. Это опасно. В твоем кабинете могут быть ограниченные люди. Со всеми другими людьми ты встречаешься вне твоего кабинета. Бл...дь, глава Службы безопасности Украины не ездит за рубеж. Воюющая страна. Какой, блядь, глава Моссада (спецслужбы Израиля. – "ГОРДОН"уехал в Швейцарию кататься, бл…дь, на лыжах? Слушай, ну какая Маша Левченко сидит внутри? Без допуска – без ничего. Они же не политики, не бизнесмены. Ты представляешь, что, бл…дь, три дня в камере каждый будет каждого сдавать, аж гай шуметь будет?", – сказал Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Мария Левченко – помощница Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает "ВВС News Україна".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Владимир Зеленский, президент, безопасность, интервью, доклад, Иван Баканов, Андрей Богдан, Офис президента Украины, встреча, Мария Левченко
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