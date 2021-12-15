"Не хотел читать, матюкался". Богдан рассказал, как готовил Зеленского к международным переговорам

"Конечно, меня выгнали. Я его заставлял готовиться к каждому звонку, к международной встрече, сидеть, эти скучные бумажки читать", – отметил Богдан.

Журналист уточнил, хотел ли президент этого.

"Никогда не хотел. Со скандалами, да. Каждый раз – скандал. Матюкался на уродов всяких. А как ты будешь управлять этим? Они другого языка не понимают", – заявил экс-глава ОПУ.

Богдан сказал, что президенту предлагал выслушивать мнения трех человек.

"Должен быть твой зам, профильный министр и эксперт, экспертная среда, специалист, который не контролируется государством. Когда ты услышишь трех, не будешь молоть херни. А это психологически разные люди, они между собой конфликтуют", – подчеркнул он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube