"Не хотел читать, матюкался". Богдан рассказал, как готовил Зеленского к международным переговорам

"Конечно, меня выгнали. Я его заставлял готовиться к каждому звонку, к международной встрече, сидеть, эти скучные бумажки читать", – отметил Богдан.
Журналист уточнил, хотел ли президент этого.
"Никогда не хотел. Со скандалами, да. Каждый раз – скандал. Матюкался на уродов всяких. А как ты будешь управлять этим? Они другого языка не понимают", – заявил экс-глава ОПУ.
Богдан сказал, что президенту предлагал выслушивать мнения трех человек.
"Должен быть твой зам, профильный министр и эксперт, экспертная среда, специалист, который не контролируется государством. Когда ты услышишь трех, не будешь молоть херни. А это психологически разные люди, они между собой конфликтуют", – подчеркнул он.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.