Богдан: У нас война. Зеленскому надо собрать элиты, объединить страну. Но он рубится со всеми – с Комаровским, Гордоном, Бутусовым, разведчиками, военными, медиками, бизнесом

Журналист спросил, кто. по мнению Богдана, победит в "войне" между Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым.

"У нас война не с Россией, а с каким-то конгломератом людей, которые находятся на нашей территории. Вот у нас там война. Ему [президенту] надо собрать все элиты, чтобы его поддерживали, предложить ему план действий, как этот вопрос решить. Он должен объединять всех общей идеей. Идеей не сп...здить, а идеей построить, создать. Что он делает? Он разворачивается к тем, с кем он должен воевать: непризнанные какие-то территории, боевики, еще кто-то – и начинает рубиться со всеми: с [доктором Евгением] Комаровским, с Гордоном, [с главредом "Цензор.НЕТ" Юрием] Бутусовым, разведчиками, военными, медиками, бизнесом, блин. Все, колотнеча внутри. У нас же было в истории это. У нас это в истории было уже много раз. Мы все время внутри валимся. У нас враг на рубеже, а мы внутри друг друга валим. Это уникально", – заявил Богдан.

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Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Дмитрий Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал Зеленский.

Согласно результатам опроса КМИС, который проводился 26–29 ноября, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.