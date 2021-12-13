Стефанчук: Мы не откажемся от уже сделанных шагов в борьбе с олигархами

"Главное – мы не откажемся от тех шагов, которые мы начали предпринимать в борьбе с олигархами. Для нас очень важно, чтобы система влияния на организацию государственной власти, существующая в Украине с 1996 года, была изменена, а деятельность лиц, признанных олигархами, и общение с ними становились публичными", – сказал глава парламента

Начиная с февраля 2022 года, парламент планирует заняться "наработкой антитрастового законодательства, а также вопросами о политическом лоббизме, особенностях финансирования политических партий, монопольном положении и медиа", сообщил Стефанчук.