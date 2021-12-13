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ПОЛИТИКА

Стефанчук: Мы не откажемся от уже сделанных шагов в борьбе с олигархами

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Украинские власти намерены продолжить борьбу с олигархами, заверил Стефанчук
Украинские власти намерены продолжить борьбу с олигархами, заверил Стефанчук
Фото: rada.gov.uа

Украинские власти не планируют отказываться от борьбы с олигархами и намерены сделать их деятельность публичной. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 13 декабря.

"Главное – мы не откажемся от тех шагов, которые мы начали предпринимать в борьбе с олигархами. Для нас очень важно, чтобы система влияния на организацию государственной власти, существующая в Украине с 1996 года, была изменена, а деятельность лиц, признанных олигархами, и общение с ними становились публичными", – сказал глава парламента

Начиная с февраля 2022 года, парламент планирует заняться "наработкой антитрастового законодательства, а также вопросами о политическом лоббизме, особенностях финансирования политических партий, монопольном положении и медиа", сообщил Стефанчук.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Дмитрий Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал Зеленский.

Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.

Теги: Верховная Рада, парламент, олигархи, борьба, власть, Руслан Стефанчук, спикер
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