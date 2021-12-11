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ПОЛИТИКА

Разумков: 13 партий общеукраинских обратились ко мне с предложением их возглавить

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Разумков подчеркнул, что партии обратились к нему с просьбой их возглавить "абсолютно безвозмездно, то бишь даром"
Разумков подчеркнул, что партии обратились к нему с просьбой их возглавить "абсолютно безвозмездно, то бишь даром"
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидер межфракционного объединения "Разумная политика" не ответил прямо на вопрос, будет ли принимать помощь в построении партии от олигархов и крупного бизнеса, но дал понять, что поддержки ему хватает. Об этом он говорил в интервью журналистке Наташе Влащенко, опубликованном 10 декабря на ее YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

На вопрос, были ли уже такие предложения от олигархов или крупного бизнеса, он ответил, что не было, и пока на него никто не выходил. "Я надеюсь, что не выйдет, и я справлюсь с этим сам, с командой", – добавил он.

Он также выразил надежду, что и в городах, и  в районах найдутся люди, которые помогут ему строить партию. На уточнение, будет ли политик связываться с крупным бизнесом, он прямо не ответил, сказав только, что "мы прошли этот путь в 2019-м году". 

"Вы недооцениваете количество людей, которые сегодня приходят с предложением поддержки. Это не то, что деньги приносят, говорят: "На, возьми денег". Кто-то предлагает офисы, кто-то помогает помочь в организации процесса... За этот промежуток времени, для понимания, – абсолютно безвозмездно, то бишь даром, что является уникальным для украинского рынка, по состоянию на сегодня, когда мы пишем это интервью, 13 партий общеукраинских обратилось с предложением их возглавить. 13", – подчеркнул Разумков.  

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждали возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В состав МФО входит 24 нардепа. 

Разумков также намерен строить свою партию.

Теги: политика, олигархи, Дмитрий Разумков, партия, Разумная политика
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