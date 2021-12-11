Разумков: 13 партий общеукраинских обратились ко мне с предложением их возглавить

Разумков подчеркнул, что партии обратились к нему с просьбой их возглавить "абсолютно безвозмездно, то бишь даром" Фото: Дмитро Разумков / Facebook

На вопрос, были ли уже такие предложения от олигархов или крупного бизнеса, он ответил, что не было, и пока на него никто не выходил. "Я надеюсь, что не выйдет, и я справлюсь с этим сам, с командой", – добавил он.

Он также выразил надежду, что и в городах, и в районах найдутся люди, которые помогут ему строить партию. На уточнение, будет ли политик связываться с крупным бизнесом, он прямо не ответил, сказав только, что "мы прошли этот путь в 2019-м году".

"Вы недооцениваете количество людей, которые сегодня приходят с предложением поддержки. Это не то, что деньги приносят, говорят: "На, возьми денег". Кто-то предлагает офисы, кто-то помогает помочь в организации процесса... За этот промежуток времени, для понимания, – абсолютно безвозмездно, то бишь даром, что является уникальным для украинского рынка, по состоянию на сегодня, когда мы пишем это интервью, 13 партий общеукраинских обратилось с предложением их возглавить. 13", – подчеркнул Разумков.