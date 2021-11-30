Разумков заявил, что не является членом "Слуги народа", и предложил Шуляк "провести ликбез и посоветовать сейф" для хранения заявлений

Разумков: Если глава партии об этом не знает, могу провести небольшой ликбез и могу посоветовать нормальный сейф, где можно хранить заявления Фото: rada.gov.ua

Недавно избранная глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк говорила, что не знает, входит ли Разумков в партию. Она утверждала, что заявления о выходе от него не поступало, но и его заявление о вступлении в политсилу в партии найти не могут.

Разумков подчеркнул, что заявление о вступлении в партию он писал.

"Если госпожа Шуляк как глава партии не знает... Чтобы баллотироваться по спискам партии, ты не обязательно должен быть членом партии. Но если ты возглавляешь партию, ты обязательно должен быть членом партии – другого не бывает. Если глава партии об этом не знает, могу провести небольшой ликбез и могу посоветовать нормальный сейф, где можно хранить заявления в таком небольшом количестве", – заявил он.

Политик также сообщил, что сейчас членом партии не является. По его словам, он написал и передал заявление о выходе около полугода назад.

Он уточнил, что это было после того, как нынешний первый вице-спикер парламента, экс-глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что Разумков не является членом партии.

В то же время Корниенко в октябре, незадолго до отзыва Разумкова с поста спикера, заявлял в интервью LB.ua, что Разумков до сих пор является членом партии "Слуга народа".

"Он не выходил из партии, хотя заявлял на одном из брифингов, что я где-то сказал обратное. Хочу разобраться, потому что я такого не заявлял... Он не выходил из партии. Мы его не исключали. Он член партии, согласно его заявлению от 2019 года. Будем ли исключать, не знаю", – говорил Корниенко.