Разумков заявил, что не является членом "Слуги народа", и предложил Шуляк "провести ликбез и посоветовать сейф" для хранения заявлений

Недавно избранная глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк говорила, что не знает, входит ли Разумков в партию. Она утверждала, что заявления о выходе от него не поступало, но и его заявление о вступлении в политсилу в партии найти не могут.
Разумков подчеркнул, что заявление о вступлении в партию он писал.
"Если госпожа Шуляк как глава партии не знает... Чтобы баллотироваться по спискам партии, ты не обязательно должен быть членом партии. Но если ты возглавляешь партию, ты обязательно должен быть членом партии – другого не бывает. Если глава партии об этом не знает, могу провести небольшой ликбез и могу посоветовать нормальный сейф, где можно хранить заявления в таком небольшом количестве", – заявил он.
Политик также сообщил, что сейчас членом партии не является. По его словам, он написал и передал заявление о выходе около полугода назад.
Он уточнил, что это было после того, как нынешний первый вице-спикер парламента, экс-глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что Разумков не является членом партии.
В то же время Корниенко в октябре, незадолго до отзыва Разумкова с поста спикера, заявлял в интервью LB.ua, что Разумков до сих пор является членом партии "Слуга народа".
"Он не выходил из партии, хотя заявлял на одном из брифингов, что я где-то сказал обратное. Хочу разобраться, потому что я такого не заявлял... Он не выходил из партии. Мы его не исключали. Он член партии, согласно его заявлению от 2019 года. Будем ли исключать, не знаю", – говорил Корниенко.
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.
Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".
После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.
Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждали возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.
На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о таких планах. 14 ноября он сказал, что это "уже не секрет".
8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Корниенко. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение.