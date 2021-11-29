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ПОЛИТИКА

Шуляк заявила, что политического будущего со "Слугой народа" у депутатов, вошедших в МФО Разумкова, нет. СМИ пишут, что без них в Раде нет монобольшинства

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Объединение Разумкова, по информации СМИ, поставило под угрозу существование монобольшинства в парламенте
Объединение Разумкова, по информации СМИ, поставило под угрозу существование монобольшинства в парламенте
Фото: rada.gov.ua (архив)

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что она потребует от членов фракции "Слуга народа", вошедших в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова "Розумна політика", выполнения партийной программы. Об этом она сказала в комментарии "Украинской правде".

"Мы будем требовать от них выполнения партийной программы и программы президента. Ведь именно из-за этих программ они, как и мы, получили депутатские мандаты. Именно за эти программные положения люди голосовали на выборах. "Посмотрим, как они будут это делать. Но да, политического будущего со "Слугой народа" у них действительно нет", – сказало издание.

По оценке "Украинской правды", несмотря на то, что в Раде множество межфракционных объединений, именно "Розумна політика" – "бомба замедленного действия, серьезно шатающая целостность "Слуги народа". Само по себе вступление в МФО не является основанием для применения императивного мандата и изгнания из Рады, но "депутаты Разумкова" ведут себя, по информации издания, как отдельная полноценная группа.

"Хотя депутаты объединения Димы не вышли из фракции, но с нами они не согласовывают свои голосования – в этом самая большая проблема. Они, по сути, перестали с нами координироваться. Поэтому получается, что у нас нет своих "железобетонных" 226 голосов. Как показывает практика, 10–15 депутатов фракции обычно отсутствуют на заседаниях – кто-то болеет, кто-то в командировке, кто-то еще где-то. А к этим 15 мы сейчас получили минус 20 от Разумкова", – сказал "Украинской правде" источник в "Слуге народа".

В силу того, что хотя формально монобольшинство существует, фактическое его существование уже оказалось под вопросом, фракции "Слуга народа" для голосования по важным законопроектам необходимо постоянно согласовывать позиции с группами "Довіра" и "За майбутнє". Этим, по информации издания, занимается недавно назначенный первым замглавы фракции Андрей Мотовиловец. 

Источник "Украинской правды" в партии отметил, что создать коалицию и формализовать отношения нельзя, потому что коалиция формируется только из депутатских фракций – "из-за этого приходится с ними постоянно разговаривать".

Издание отмечает, что из-за конфликта президента Владимира Зеленского с миллиардером Ринатом Ахметовым работа его фракции с этими группами может очень усложниться. 

"Депутаты что "Довіри", что "За майбутнє" – это люди, которые давно в украинской политике и очень хорошо разбираются в ее "понятиях". Одним из которых является принцип, что власть в Украине меняется, а Ахметов до сих пор всегда оставался", – подытоживает "Украинская правда".

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о таких планах. 14 ноября он сказал, что это "уже не секрет"

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение. 

Теги: Верховная Рада, Ринат Ахметов, депутаты, народные депутаты, коалиция, Украинская правда, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Елена Шуляк, За майбутнє, Довіра
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