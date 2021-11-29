Шуляк заявила, что политического будущего со "Слугой народа" у депутатов, вошедших в МФО Разумкова, нет. СМИ пишут, что без них в Раде нет монобольшинства

"Мы будем требовать от них выполнения партийной программы и программы президента. Ведь именно из-за этих программ они, как и мы, получили депутатские мандаты. Именно за эти программные положения люди голосовали на выборах. "Посмотрим, как они будут это делать. Но да, политического будущего со "Слугой народа" у них действительно нет", – сказало издание.

По оценке "Украинской правды", несмотря на то, что в Раде множество межфракционных объединений, именно "Розумна політика" – "бомба замедленного действия, серьезно шатающая целостность "Слуги народа". Само по себе вступление в МФО не является основанием для применения императивного мандата и изгнания из Рады, но "депутаты Разумкова" ведут себя, по информации издания, как отдельная полноценная группа.

"Хотя депутаты объединения Димы не вышли из фракции, но с нами они не согласовывают свои голосования – в этом самая большая проблема. Они, по сути, перестали с нами координироваться. Поэтому получается, что у нас нет своих "железобетонных" 226 голосов. Как показывает практика, 10–15 депутатов фракции обычно отсутствуют на заседаниях – кто-то болеет, кто-то в командировке, кто-то еще где-то. А к этим 15 мы сейчас получили минус 20 от Разумкова", – сказал "Украинской правде" источник в "Слуге народа".

В силу того, что хотя формально монобольшинство существует, фактическое его существование уже оказалось под вопросом, фракции "Слуга народа" для голосования по важным законопроектам необходимо постоянно согласовывать позиции с группами "Довіра" и "За майбутнє". Этим, по информации издания, занимается недавно назначенный первым замглавы фракции Андрей Мотовиловец.

Источник "Украинской правды" в партии отметил, что создать коалицию и формализовать отношения нельзя, потому что коалиция формируется только из депутатских фракций – "из-за этого приходится с ними постоянно разговаривать".

Издание отмечает, что из-за конфликта президента Владимира Зеленского с миллиардером Ринатом Ахметовым работа его фракции с этими группами может очень усложниться.

"Депутаты что "Довіри", что "За майбутнє" – это люди, которые давно в украинской политике и очень хорошо разбираются в ее "понятиях". Одним из которых является принцип, что власть в Украине меняется, а Ахметов до сих пор всегда оставался", – подытоживает "Украинская правда".