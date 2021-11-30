Нардеп из МФО Разумкова объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Среди причин – назначение Шурмы, Татарова и Демченко

"Господин президент [Владимир Зеленский], вы обещали, что в наших рядах будут новые лица, люди, которые никогда не были в политике, которые не причастны к схемам и не грабили страну. Вы обещали новую генерацию государственников – с горячим сердцем, светлым умом и кристально чистой репутацией. И сегодня я вижу назначение господина [Ростислава] Шурмы заместителем главы Офиса президента – бывшего функционера пророссийского "Оппозиционного блока", – начал Соха.

Нардеп назвал назначение Шурмы "последней каплей" в принятии решения о выходе из монобольшинства.

"У нас война, а куратором экономики в ОП ставят человека, который имеет такой бекграунд и репутацию, который точно не был сторонником европейского пути Украины в прошлом. Это не то, что мы обещали людям", – продолжил Соха.

Он сказал, что обращался к руководству фракции по этому вопросу, но "не был услышан".

"Для меня лично Шурма – это последняя капля. Мне очень стыдно за это назначение, а также за назначение милиционера [времен беглого экс-президента Виктора] Януковича Олега Татарова, лоббиста Харьковских соглашений Руслана Демченко. Этих людей не должно быть на государственных должностях. Я не хочу и не могу иметь отношение к людям, не соответствующим принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа", – резюмировал он.