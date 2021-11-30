Нардеп из МФО Разумкова объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Среди причин – назначение Шурмы, Татарова и Демченко

"Господин президент [Владимир Зеленский], вы обещали, что в наших рядах будут новые лица, люди, которые никогда не были в политике, которые не причастны к схемам и не грабили страну. Вы обещали новую генерацию государственников – с горячим сердцем, светлым умом и кристально чистой репутацией. И сегодня я вижу назначение господина [Ростислава] Шурмы заместителем главы Офиса президента – бывшего функционера пророссийского "Оппозиционного блока", – начал Соха.
Нардеп назвал назначение Шурмы "последней каплей" в принятии решения о выходе из монобольшинства.
"У нас война, а куратором экономики в ОП ставят человека, который имеет такой бекграунд и репутацию, который точно не был сторонником европейского пути Украины в прошлом. Это не то, что мы обещали людям", – продолжил Соха.
Он сказал, что обращался к руководству фракции по этому вопросу, но "не был услышан".
"Для меня лично Шурма – это последняя капля. Мне очень стыдно за это назначение, а также за назначение милиционера [времен беглого экс-президента Виктора] Януковича Олега Татарова, лоббиста Харьковских соглашений Руслана Демченко. Этих людей не должно быть на государственных должностях. Я не хочу и не могу иметь отношение к людям, не соответствующим принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа", – резюмировал он.
Соха входит в состав межфракционного объединения "Разумная политика", лидером которого является экс-глава парламента, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.
16 ноября о создании МФО официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В его составе изначально было 25 нардепов, преимущественно членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение.
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах он был политтехнологом, занимался бизнесом. Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".
29 ноября "Украинская правда написала", что нардепы из МФО Разумкова не вышли из фракции, но перестали координироваться с ее руководством. Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что намерена требовать от них выполнения партийной программы.