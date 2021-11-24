Шурма в Офисе президента будет отвечать за экономическую политику – СМИ

По данным "Фактов", сферой ответственности Шурмы будет расширение контактов с иностранными инвесторами и фактическая перезагрузка проекта с "инвестиционными нянями" Фото: fakty.ua

Автор отмечает, что эта должность при президенте Владимире Зеленском стала трамплином для ряда политиков – после работы замглавы ОП стал премьером Алексей Гончарук, а сейчас на пост первого вице-премьера перешла Юлия Свириденко.

"На Банковой человек, который занимает эту должность, – фактически основной ревизор экономических и социальных законопроектов, которые приходят на подпись главы государства из Верховной Рады, он также отвечает за инициативы по развитию экономики, поддержке бизнеса и работе с инвесторами, которые направляет в парламент сам президент. Фактически замглавы Офиса по экономике – это "спарринг-партнер" первого вице-премьера, отвечающего за экономическое развитие в правительстве. У Юлии Свириденко "партнерских" отношений с первым вице-премьером Алексеем Любченко не сложилось, поскольку последний вообще не видел необходимости координировать свои действия с Офисом, а реальному реформированию экономики и инициативам по стимулированию экономического роста уделял крайне мало времени", – пишет журналист.

По его данным, именно поэтому в ОП решили делегировать Свириденко в Кабмин, а на ее место назначить "такого же человека без бюрократического прошлого и политических "скелетов в шкафу", который имеет опыт управления в реальном секторе экономики, западное образование и разговаривает на одном языке с иностранными инвесторами".

Полуев напомнил, что, когда в 2020 году Шурма уволится с позиции генерального директора "Запорожстали", тогдашний глава Кабмина Алексей Гончарук подтвердил, что встречался с ним, но фамилии Шурмы в "шорт-листе" на министерские должности тогда не оказалось.

"Тогда же Шурма вышел из руководства ахметовского Оппозиционного блока в Запорожье и ушел в свободное плавание. Политические обозреватели прочили Шурму в вице-премьеры по экономическому развитию. А "желтые" СМИ разводили многочисленные конспирологические теории о том, что за лоббированием бывшего топ-менеджера [бизнесмена Рината] Ахметова в правительство вообще-то стоит [глава политсовета ОПЗЖ Виктор] Медведчук (ссылаясь на членство отца Ростислава, экс-нардепа Игоря Шурмы в политических проектах Медведчука). Впрочем, для серьезных аналитиков очевидно, что в крупнейшем индустриальном холдинге вряд ли можно дослужиться до гендиректора завода топ-10 ключевых экспортеров страны просто "по знакомству" либо по "политической целесообразности", – подчеркнул автор.

В 2020 году Шурма также подавал свою кандидатуру на должность главы "Укрзалізниці", но не прошел конкурс, в апреле 2021-го он на стороне офиса принимал участие во встрече Зеленского с главой совета директоров компании Arcelor Mittal Лакшми Митталом, который приезжал в Киев с визитом, написал журналист.

"Дальнейшее назначение Шурмы в набсовет "Укроборонпрома" лишь подтвердило эту версию – в одну из наиболее сложных и системно важных организаций не назначают случайных людей. В "Укроборонпроме" в задачи членов набсовета входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества", – отметил он.

По данным автора статьи, в нынешней должности сферой ответственности Шурмы будет расширение контактов с иностранными инвесторами и фактическая перезагрузка проекта с "инвестиционными нянями".

"Кроме того, в его задачи будет входить контроль за выполнением программы деолигархизации. Некоторые наблюдатели даже предполагают, что на фоне напряженных отношений офиса с Ринатом Ахметовым и поддержки последним альтернативных Банковой политических проектов переход Шурмы на работу в вертикаль Зеленского – это угроза в том числе и для самого "олигарха №1". Судя по различным данным, расставание Шурмы с Ахметовым было непростым, при этом новоявленный чиновник ОП знает, "как все устроено изнутри", и может помочь Банковой найти нужные болевые точки у нынешнего ключевого оппонента", – считает журналист.

Также Шурма будет контролировать изменения в налоговом законодательстве в части снижения давления на бизнес, стимулирование создания новых рабочих мест, инфраструктурные проекты и реформирование системы социальной защиты, пишет он.

"Сможет ли новый заместитель главы офиса повторить путь своих предшественников и перейти в структуры исполнительной власти, будет зависеть среди прочего также от возможности принимать самостоятельные кадровые решения. Предварительно именно на таких условиях кадрового карт-бланша Шурма и согласился на переход в Офис. Тенденция на взращивание Банковой своих кадров на основе профессионализма, а не только политической лояльности, уже очевидна. Поэтому с освобождением достаточно весомого кресла в правительстве нет сомнений, что Шурма будет в числе первых, чтобы его занять", – убежден Евгений Полуев.