ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шурма в Офисе президента будет отвечать за экономическую политику – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным "Фактов", сферой ответственности Шурмы будет расширение контактов с иностранными инвесторами и фактическая перезагрузка проекта с "инвестиционными нянями"
По данным "Фактов", сферой ответственности Шурмы будет расширение контактов с иностранными инвесторами и фактическая перезагрузка проекта с "инвестиционными нянями"
Фото: fakty.ua

Новый замглавы Офиса президента – бывший гендиректор "Запорожстали" и член набсовета государственного концерна "Укроборонпром" Ростислав Шурма должен стать ключевым советником президента по вопросам развития промышленности, привлечения иностранных инвестиций и поддержки инновационной составляющей экономики. Об этом пишет 24 ноября в статье для издания "Факты" журналист Евгений Полуев.

Автор отмечает, что эта должность при президенте Владимире Зеленском стала трамплином для ряда политиков – после работы замглавы ОП стал премьером Алексей Гончарук, а сейчас на пост первого вице-премьера перешла Юлия Свириденко.

"На Банковой человек, который занимает эту должность, – фактически основной ревизор экономических и социальных законопроектов, которые приходят на подпись главы государства из Верховной Рады, он также отвечает за инициативы по развитию экономики, поддержке бизнеса и работе с инвесторами, которые направляет в парламент сам президент. Фактически замглавы Офиса по экономике – это "спарринг-партнер" первого вице-премьера, отвечающего за экономическое развитие в правительстве. У Юлии Свириденко "партнерских" отношений с первым вице-премьером Алексеем Любченко не сложилось, поскольку последний вообще не видел необходимости координировать свои действия с Офисом, а реальному реформированию экономики и инициативам по стимулированию экономического роста уделял крайне мало времени", – пишет журналист.

По его данным, именно поэтому в ОП решили делегировать Свириденко в Кабмин, а на ее место назначить "такого же человека без бюрократического прошлого и политических "скелетов в шкафу", который имеет опыт управления в реальном секторе экономики, западное образование и разговаривает на одном языке с иностранными инвесторами".

Полуев напомнил, что, когда в 2020 году Шурма уволится с позиции генерального директора "Запорожстали", тогдашний глава Кабмина Алексей Гончарук подтвердил, что встречался с ним, но фамилии Шурмы в "шорт-листе" на министерские должности тогда не оказалось.

"Тогда же Шурма вышел из руководства ахметовского Оппозиционного блока в Запорожье и ушел в свободное плавание. Политические обозреватели прочили Шурму в вице-премьеры по экономическому развитию. А "желтые" СМИ разводили многочисленные конспирологические теории о том, что за лоббированием бывшего топ-менеджера [бизнесмена Рината] Ахметова в правительство вообще-то стоит [глава политсовета ОПЗЖ Виктор] Медведчук (ссылаясь на членство отца Ростислава, экс-нардепа Игоря Шурмы в политических проектах Медведчука). Впрочем, для серьезных аналитиков очевидно, что в крупнейшем индустриальном холдинге вряд ли можно дослужиться до гендиректора завода топ-10 ключевых экспортеров страны просто "по знакомству" либо по "политической целесообразности", – подчеркнул автор.

В 2020 году Шурма также подавал свою кандидатуру на должность главы "Укрзалізниці", но не прошел конкурс, в апреле 2021-го он на стороне офиса принимал участие во встрече Зеленского с главой совета директоров компании Arcelor Mittal Лакшми Митталом, который приезжал в Киев с визитом, написал журналист.

"Дальнейшее назначение Шурмы в набсовет "Укроборонпрома" лишь подтвердило эту версию – в одну из наиболее сложных и системно важных организаций не назначают случайных людей. В "Укроборонпроме" в задачи членов набсовета входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества", – отметил он.

По данным автора статьи, в нынешней должности сферой ответственности Шурмы будет расширение контактов с иностранными инвесторами и фактическая перезагрузка проекта с "инвестиционными нянями".

"Кроме того, в его задачи будет входить контроль за выполнением программы деолигархизации. Некоторые наблюдатели даже предполагают, что на фоне напряженных отношений офиса с Ринатом Ахметовым и поддержки последним альтернативных Банковой политических проектов переход Шурмы на работу в вертикаль Зеленского – это угроза в том числе и для самого "олигарха №1". Судя по различным данным, расставание Шурмы с Ахметовым было непростым, при этом новоявленный чиновник ОП знает, "как все устроено изнутри", и может помочь Банковой найти нужные болевые точки у нынешнего ключевого оппонента", – считает журналист.

Также Шурма будет контролировать изменения в налоговом законодательстве в части снижения давления на бизнес, стимулирование создания новых рабочих мест, инфраструктурные проекты и реформирование системы социальной защиты, пишет он.

"Сможет ли новый заместитель главы офиса повторить путь своих предшественников и перейти в структуры исполнительной власти, будет зависеть среди прочего также от возможности принимать самостоятельные кадровые решения. Предварительно именно на таких условиях кадрового карт-бланша Шурма и согласился на переход в Офис. Тенденция на взращивание Банковой своих кадров на основе профессионализма, а не только политической лояльности, уже очевидна. Поэтому с освобождением достаточно весомого кресла в правительстве нет сомнений, что Шурма будет в числе первых, чтобы его занять", – убежден Евгений Полуев.

Контекст:

Президент 23 ноября подписал указ №592/2021, которым назначил на должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислава Шурму. Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП, сообщили в пресс-службе главы государства.

Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Киево-Могилянскую академию (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет имени Вадима Гетьмана (экономическая теория).

Он руководил процессами интеграции всех новых предприятий, вошедших в состав группы компаний "Метинвест", – Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, "Траметал", "Промет", Макеевского металлургического завода, отмечается на сайте "Укроборонпрома".

Кроме того, Шурма возглавлял запорожскую областную организацию Оппозиционного блока в 2019 году, ранее – был помощником своего отца, нардепа от Оппозиционного блока Игоря Шурмы, говорится на сайте "Чесно". В 2010 году был избран депутатом Донецкого областного совета VI созыва от Партии регионов (шел под 76-м номером в списке партии).

Теги: экономика, Запорожсталь, Алексей Гончарук, Офис президента Украины, назначение, Ростислав Шурма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Известная украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и определяла номинантов на "Грэмми 2021"
Известная украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и определяла номинантов на "Грэмми 2021"
  Принц Чарльз во время визита в Кембридж подшутил над студентами, которые, вероятно, прогуливали лекции. Видео
  Принц Чарльз во время визита в Кембридж подшутил над студентами, которые, вероятно, прогуливали лекции. Видео
Чмерковский засветил ведра для мытья полов, в которых судьи "Танцев со звездами" хранят таблички с оценками
Чмерковский засветил ведра для мытья полов, в которых судьи "Танцев со звездами" хранят таблички с оценками
"Если бы виагра была человеком", "Детка, ты секси". Брежнева в лифе станцевала эротический танец
"Если бы виагра была человеком", "Детка, ты секси". Брежнева в лифе станцевала эротический танец
"Дядя с титями", "Главное, трезвая". Волочкова в купальнике похвасталась своей фигурой
"Дядя с титями", "Главное, трезвая". Волочкова в купальнике похвасталась своей фигурой
Сколько зарабатывают в сети Гвоздева, Melovin, Тринчер и другие украинские знаменитости
Сколько зарабатывают в сети Гвоздева, Melovin, Тринчер и другие украинские знаменитости
"Что за голливудская красотка?" Жена Дмитрия Ступки оголила бедро в шелковом платье
"Что за голливудская красотка?" Жена Дмитрия Ступки оголила бедро в шелковом платье
"Инопланетяне существуют", "Принцесса Фиона", "Гринч". Молодая жена Петросяна в маске показала фото из ванной
"Инопланетяне существуют", "Принцесса Фиона", "Гринч". Молодая жена Петросяна в маске показала фото из ванной
  "Меня лишают радостей жизни". Сын 94-летней Лоллобриджиды назначил ей опекуна, опасаясь, что мать попала под влияние молодого помощника
  "Меня лишают радостей жизни". Сын 94-летней Лоллобриджиды назначил ей опекуна, опасаясь, что мать попала под влияние молодого помощника
"Это что за баба на самовар?", "Нафталином запахло". Сразу три образа Джанабаевой раскритиковали в сети
"Это что за баба на самовар?", "Нафталином запахло". Сразу три образа Джанабаевой раскритиковали в сети
"Что за распущенность!", "Все мужики слюной захлебнулись". 57-летняя Байрак показала свою голую грудь вблизи
"Что за распущенность!", "Все мужики слюной захлебнулись". 57-летняя Байрак показала свою голую грудь вблизи
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры
"Хороша, чертовка!", "Прямо жир течет". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала голую грудь
"Хороша, чертовка!", "Прямо жир течет". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала голую грудь
"Слава, я хочу быть счастливым". Dzidzio назвал развод с певицей Slavia самым правильным решением в своей жизни
"Слава, я хочу быть счастливым". Dzidzio назвал развод с певицей Slavia самым правильным решением в своей жизни
"О-го-го", "Какое тело!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова надела полностью прозрачное боди
"О-го-го", "Какое тело!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова надела полностью прозрачное боди
В сети показали фото со съемок нового клипа "Бумбокс", в котором снялась бывшая возлюбленная Хлывнюка – модель Гоций
В сети показали фото со съемок нового клипа "Бумбокс", в котором снялась бывшая возлюбленная Хлывнюка – модель Гоций
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (862474)
2
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (256598)
3
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (99515)
4
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (89901)
5
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (61746)
6
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (49233)
7
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (48622)
8
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (43709)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS