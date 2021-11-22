Членами партии "Слуга народа" по всей Украине являются до 1 тыс. человек – Корниенко

"[Сейчас членами партии являются] до 1 тыс. человек, я считаю. Это члены партии. Еще несколько тысяч местных депутатов хотят вступить в партию. У нас есть номинационные комитеты, они собираются в регионах с разной периодичностью. Если более 6 тыс. станут членами партии, это будет нормально. У нас нет в стране традиции заниматься партийным строительством. Людям необычно, они говорят: мол, мы и так депутаты от "Слуги народа" в местных советах, зачем нам партия?" – сказал Корниенко.

По словам парламентария, руководство политсилы хочет, чтобы в партию вступало больше людей.

"Потому что в законодательстве есть системный пробел в отношении партий и фракций. Мы как партия бесправны по отношению к нашим местным фракциям. Мы не можем распустить любую из своих фракций, начиная с Верховной Рады, заканчивая местной, потому что фракция – это отдельная ветвь. Уже год прошел с начала присяги, принесенной депутатами на местах, сейчас можно запускать процесс отзыва, но у нас нет механизма. У нас были случаи, когда в местных советах фракции принимали решение вопреки позициям областной или центральной партийной организации. Мы их собирали на Zoom, воспитывали, угрожали, просили. Они все равно принимали решение", – объяснил Корниенко.

Как рассказал вице-спикер Рады, в "Слуге народа" решили строить региональную партийную структуру на базе фракций, которые есть в местных советах сейчас.

"Когда мы занимались президентскими выборами, у нас было 26 областных координаторов и 15 тыс. волонтеров, 95% из которых сказали, что они волонтеры только на президентскую кампанию. Когда мы начали парламентскую кампанию, у нас были штабы и мы нашли новых депутатов, часть захотела дальше присоединиться к партии, кто-то нет, кто долго колебался. Этот процесс продолжался в течение всего 2020 года, до местных выборов, на которых нам удалось взять первое место по суммарному количеству мандатов по стране, у нас наибольшее количество мандатов – более 6 тыс., фактически вокруг этого мы начали строить региональную структуру и просить депутатов и председателей областных организаций уже интегрироваться со своими местными коллегами. Так как должна быть связь центра с регионами, передача сигнала сверху вниз", – сказал он.

Сейчас, по словам нардепа, по всей Украине работает 60 офисов "Слуги народа". Еще 50 планируют открыть до конца года.