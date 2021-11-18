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ПОЛИТИКА

МФО Разумкова не может стать депутатской группой в Раде – Корниенко

Корниенко: На базе МФО, согласно регламенту, ничего не может образоваться, кроме МФО
Корниенко: На базе МФО, согласно регламенту, ничего не может образоваться, кроме МФО
Фото: sluga-narodu.com

Межфракционное объединение "Разумная политика", согласно регламенту Верховной Рады, не может в дальнейшем преобразоваться в депутатскую группу. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко на брифинге 17 ноября, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вчера были вместе и заявление о создании МФО, и заявление депутата [от фракции "Батьківщина" Владимира Кабаченко], который отозвал свою подпись [о вступлении в это МФО], – мы это вместе объявили... На базе МФО, согласно регламенту, ничего не может образоваться, кроме МФО. По психологии, может быть все, что угодно, – мы же знаем, как группы образовываются. Но чтобы создать группу, нужны заявления всех участников и некое учредительное заседание", – заявил он.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о планах создавать политическую силу. 14 ноября он сказал, что это "уже не секрет"

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко
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