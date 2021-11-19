"Это их ниша". Гройсман в ответ на заявление Корниенко порекомендовал нардепам от "Слуги народа" "возвращаться в "Лигу смеха"

Гройсман: Сегодня, наверное, нужно думать "Слуге народа", как им собирать манатки и возвращаться в "Лигу смеха". Это их лига, их ниша Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 15 ноября, высказывал мнение, что Гройсман, бывший спикер Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков и экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко будут конкурировать друг с другом на следующих выборах в Верховную Раду.

"Социология говорит, что пока они – во второй лиге. И поэтому, скорее всего, они будут конкурировать друг с другом. Пока что потенциальный электорат Разумкова и Смешко очень близок. Каждый из них публично заявлял, что он консерватор. И это может привести к тому, что они объединятся, и на такое объединение тоже будет интересно посмотреть", – говорил Корниенко.

Гройсман ответил: "Думаю, я не единственный в стране, кто не понимает, что имеет в виду нынешняя власть".

"Что касается выборов, кто в какой лиге [окажется] и кто будет чемпионом, решает не функционер "Слуги народа", а украинцы. Как они решат, так и будет. Сегодня, наверное, нужно думать "Слуге народа" не о том, кого в какую лигу записывать, а о том, как им собирать манатки и возвращаться в "Лигу смеха". Это их лига, их ниша. Но думаю, что в "Лигу смеха" их могут не взять, потому что то, как они шутят над Украиной, – эти шутки не смешные", – заявил экс-премьер.