"Это их ниша". Гройсман в ответ на заявление Корниенко порекомендовал нардепам от "Слуги народа" "возвращаться в "Лигу смеха"

Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 15 ноября, высказывал мнение, что Гройсман, бывший спикер Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков и экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко будут конкурировать друг с другом на следующих выборах в Верховную Раду.
"Социология говорит, что пока они – во второй лиге. И поэтому, скорее всего, они будут конкурировать друг с другом. Пока что потенциальный электорат Разумкова и Смешко очень близок. Каждый из них публично заявлял, что он консерватор. И это может привести к тому, что они объединятся, и на такое объединение тоже будет интересно посмотреть", – говорил Корниенко.
Гройсман ответил: "Думаю, я не единственный в стране, кто не понимает, что имеет в виду нынешняя власть".
"Что касается выборов, кто в какой лиге [окажется] и кто будет чемпионом, решает не функционер "Слуги народа", а украинцы. Как они решат, так и будет. Сегодня, наверное, нужно думать "Слуге народа" не о том, кого в какую лигу записывать, а о том, как им собирать манатки и возвращаться в "Лигу смеха". Это их лига, их ниша. Но думаю, что в "Лигу смеха" их могут не взять, потому что то, как они шутят над Украиной, – эти шутки не смешные", – заявил экс-премьер.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10–13 ноября, в Раду проходят восемь партий: "Слуга народа" (18%), "Европейская солидарность" (13,9%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Батьківщина" (10,1%), партия Разумкова "Разумная политика" (7,9%), "Сила и честь" Смешко (6,4%), партия "Наши" (5,5%), а также "Украинская стратегия Гройсмана" (5%).