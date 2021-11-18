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Гройсман – лидер рейтинга лучших премьер-министров Украины – опрос

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Гройсман занимал пост премьер-министра Украины с 2016-го по 2019 год
Гройсман занимал пост премьер-министра Украины с 2016-го по 2019 год
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

21,3% украинцев считают Владимира Гройсмана лучшим премьер-министром Украины среди тех, кто занимал этот пост с 2005 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 ноября результаты опроса Киевского международного института социологии.

На втором месте Николай Азаров – его наиболее эффективным главой Кабмина считают 13,5% опрошенных. Практически столько же (13,4%) набрала лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко.

Также, по мнению респондентов, лучшими главами правительства были Арсений Яценюк (9,1%), Виктор Янукович (7,6%), Юрий Ехануров (2,8%) и Алексей Гончаренко (1%).

Нынешнего премьера Дениса Шмыгаля лучшим на этой должности считают 5,1% украинцев.

Еще 25,2% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донейкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 2002 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.

Контекст:

Владимир Гройсман заменил на посту премьер-министра Арсения Яценюка в апреле 2016 года. Предшественник дважды возглавлял правительство. Он стал премьером сразу после Революции достоинства, 27 февраля 2014 года. Тогда Кабмин сложил полномочия, согласно закону, перед новоизбранной Верховной Радой осенью 2014-го. Яценюк возглавил и следующий Кабинет Министров, но в 2016-ом ушел в отставку на фоне падения рейтинга и недовольства депутатов работой Кабмина.

Владимир Гройсман был вице-премьером в первом Кабмине Яценюка, затем являлся спикером Верховной Рады. Его кандидатуру на пост главы правительства депутаты поддержали 14 апреля 2016 года. В тот же день Гройсман внес в Раду список министров. 

Гройсман пробыл премьером дольше всех своих предшественников, если считать непрерывный срок пребывания на должности. Как и Яценюк, он тоже подавал в отставку. Это случилось сразу после президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский. Но парламент не поддержал такое решение, и Гройсман оставался на посту до 29 августа 2019 года.

Правительство Гройсмана исправно выплачивало внешние долги: в 2016 году долг составлял почти 80% ВВП страны, а уже к началу 2019 года он сократился до 59%. 

Теги: Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Николай Азаров, Арсений Яценюк, Украина, Кабинет Министров, Владимир Гройсман, соцопрос, Алексей Гончаренко, КМИС, премьер-министр, Юрий Ехануров, Кабмин
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