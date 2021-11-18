Гройсман – лидер рейтинга лучших премьер-министров Украины – опрос

На втором месте Николай Азаров – его наиболее эффективным главой Кабмина считают 13,5% опрошенных. Практически столько же (13,4%) набрала лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко.
Также, по мнению респондентов, лучшими главами правительства были Арсений Яценюк (9,1%), Виктор Янукович (7,6%), Юрий Ехануров (2,8%) и Алексей Гончаренко (1%).
Нынешнего премьера Дениса Шмыгаля лучшим на этой должности считают 5,1% украинцев.
Еще 25,2% опрошенных затруднились с ответом.
Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донейкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 2002 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.
Владимир Гройсман заменил на посту премьер-министра Арсения Яценюка в апреле 2016 года. Предшественник дважды возглавлял правительство. Он стал премьером сразу после Революции достоинства, 27 февраля 2014 года. Тогда Кабмин сложил полномочия, согласно закону, перед новоизбранной Верховной Радой осенью 2014-го. Яценюк возглавил и следующий Кабинет Министров, но в 2016-ом ушел в отставку на фоне падения рейтинга и недовольства депутатов работой Кабмина.
Владимир Гройсман был вице-премьером в первом Кабмине Яценюка, затем являлся спикером Верховной Рады. Его кандидатуру на пост главы правительства депутаты поддержали 14 апреля 2016 года. В тот же день Гройсман внес в Раду список министров.
Гройсман пробыл премьером дольше всех своих предшественников, если считать непрерывный срок пребывания на должности. Как и Яценюк, он тоже подавал в отставку. Это случилось сразу после президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский. Но парламент не поддержал такое решение, и Гройсман оставался на посту до 29 августа 2019 года.
Правительство Гройсмана исправно выплачивало внешние долги: в 2016 году долг составлял почти 80% ВВП страны, а уже к началу 2019 года он сократился до 59%.