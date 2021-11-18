Гройсман – лидер рейтинга лучших премьер-министров Украины – опрос

На втором месте Николай Азаров – его наиболее эффективным главой Кабмина считают 13,5% опрошенных. Практически столько же (13,4%) набрала лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко.

Также, по мнению респондентов, лучшими главами правительства были Арсений Яценюк (9,1%), Виктор Янукович (7,6%), Юрий Ехануров (2,8%) и Алексей Гончаренко (1%).

Нынешнего премьера Дениса Шмыгаля лучшим на этой должности считают 5,1% украинцев.

Еще 25,2% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донейкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 2002 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.