Применение "телефонного права" для выборочного погашения долгов "зеленым" инвесторам нужно квалифицировать как коррупцию и давление на бизнес – Гройсман

Владимир Гройсман: Это огромная проблема для Украины. Она будет и уже отражается на экономике Скриншот: Україна 24 / YouTube

"По этому поводу пишет международная печать. Я видел перепечатанные выдержки и оригинальные медиа международных авторитетных – все кричат караул. Пишут, что с Украиной нельзя иметь дело. Почему? Потому что наша власть абсолютно небрежно относится к исполнению законов. Нравится частная компания или нет – нужно действовать в соответствии с законами. Я представить себе не могу, чтобы я как премьер-министр снимал трубку и говорил руководителю банка или государственной компании, кому платить, а кому нет. Должны быть равные правила игры", – сказал политик.

Гройсман считает, что ситуация с погашением задолженности производителям электроэнергии из возобновляемых источников отрицательно сказывается в целом на доверии к Украине.

"Когда заимствуют деньги у мировых международных структур для расчета за "зеленую" электроэнергию внутри страны, причем во исполнение договора, который действующая власть подписали со всеми игроками рынка, а затем часть отдают, а часть нет. Ведь определенная компания не нравится, потому что она, возможно, несговорчива в чем-то. Это не просто недопустимо, это отрицательно сказывается на репутации нашей страны", – подчеркнул экс-премьер.

Он заявил, что ситуацию с использованием "телефонного права" для блокирования расчетов с "зелеными" производителями необходимо квалифицировать как коррупцию и давление на реальный бизнес.

"Это огромная проблема для Украины. Она будет и уже отражается на экономике", – добавил Гройсман.