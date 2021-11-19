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Применение "телефонного права" для выборочного погашения долгов "зеленым" инвесторам нужно квалифицировать как коррупцию и давление на бизнес – Гройсман

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Владимир Гройсман: Это огромная проблема для Украины. Она будет и уже отражается на экономике
Владимир Гройсман: Это огромная проблема для Украины. Она будет и уже отражается на экономике
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Выборочный и неполный расчет с производителями "зеленой" энергии за счет выпуска целевых еврооблигаций окажет негативное влияние на репутацию страны в глазах иностранных инвесторов и уже имеет влияние на экономику Украины, сказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"По этому поводу пишет международная печать. Я видел перепечатанные выдержки и оригинальные медиа международных авторитетных – все кричат караул. Пишут, что с Украиной нельзя иметь дело. Почему? Потому что наша власть абсолютно небрежно относится к исполнению законов. Нравится частная компания или нет – нужно действовать в соответствии с законами. Я представить себе не могу, чтобы я как премьер-министр снимал трубку и говорил руководителю банка или государственной компании, кому платить, а кому нет. Должны быть равные правила игры", – сказал политик.

Гройсман считает, что ситуация с погашением задолженности производителям электроэнергии из возобновляемых источников отрицательно сказывается в целом на доверии к Украине.

"Когда заимствуют деньги у мировых международных структур для расчета за "зеленую" электроэнергию внутри страны, причем во исполнение договора, который действующая власть подписали со всеми игроками рынка, а затем часть отдают, а часть нет. Ведь определенная компания не нравится, потому что она, возможно, несговорчива в чем-то. Это не просто недопустимо, это отрицательно сказывается на репутации нашей страны", – подчеркнул экс-премьер.

Он заявил, что ситуацию с использованием "телефонного права" для блокирования расчетов с "зелеными" производителями необходимо квалифицировать как коррупцию и давление на реальный бизнес.

"Это огромная проблема для Украины. Она будет и уже отражается на экономике", – добавил Гройсман.

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: коррупция, экономика, бизнес, правительство, Владимир Гройсман, ДТЭК, Ощадбанк, электроэнергия, облигации, долги, деньги, еврооблигации, ущерб, выплаты, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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