Махинации правительства с "зелеными" еврооблигациями приведут к обвалу экономики – нардеп

Олег Синютка: Падение украинских ценных бумаг на этой неделе уже заметили все финансовые аналитики – это действительно чревато очень серьезными последствиями Фото: galinfo.com.ua

"Одним из элементов антисоциальной политики нынешней власти является, к сожалению, и поведение в "зеленой" энергетике. Одним из важных элементов политики должны быть хорошие, прогнозируемые отношения с нашими кредиторами. Однако правительство выпускает облигации, привлекает средства под погашение своих долгов перед генерирующими "зеленую" энергетику, а затем, вместо того, чтобы действовать исключительно в нормах действующего законодательства, начинает действовать в соответствии с политическими предпочтениями", – сказал политик.

Он считает ситуацию, которая сложилась с выплатами по долгам перед инвесторами, неприемлемой.

"Падение украинских ценных бумаг на этой неделе уже заметили все финансовые аналитики – это действительно чревато очень серьезными последствиями. Я убежден, что если власть будет действовать таким избирательным образом, вести себя в экономике в соответствии со своими политическими предпочтениями, то это чревато очень серьезными последствиями для всей страны", – подчеркнул Синютка.

Нардеп добавил, что уже сейчас наблюдается рост цен на товары и жилищно-коммунальные услуги.

"В конце концов, более 60% украинцев не верят в перспективу развития нашего государства. Более 70% украинцев испытывают бедность и обнищание за последние два года. И это, безусловно, пугает", – подытожил он.