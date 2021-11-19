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ПОЛИТИКА

Махинации правительства с "зелеными" еврооблигациями приведут к обвалу экономики – нардеп

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Олег Синютка: Падение украинских ценных бумаг на этой неделе уже заметили все финансовые аналитики это действительно чревато очень серьезными последствиями
Олег Синютка: Падение украинских ценных бумаг на этой неделе уже заметили все финансовые аналитики – это действительно чревато очень серьезными последствиями
Фото: galinfo.com.ua

Выборочный принцип погашения долгов производителям "зеленой" энергии дает негативный сигнал украинским партнерам в мире и будет иметь серьезные финансовые последствия для украинской экономики, заявил в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Одним из элементов антисоциальной политики нынешней власти является, к сожалению, и поведение в "зеленой" энергетике. Одним из важных элементов политики должны быть хорошие, прогнозируемые отношения с нашими кредиторами. Однако правительство выпускает облигации, привлекает средства под погашение своих долгов перед генерирующими "зеленую" энергетику, а затем, вместо того, чтобы действовать исключительно в нормах действующего законодательства, начинает действовать в соответствии с политическими предпочтениями", – сказал политик. 

Он считает ситуацию, которая сложилась с выплатами по долгам перед инвесторами, неприемлемой.

"Падение украинских ценных бумаг на этой неделе уже заметили все финансовые аналитики – это действительно чревато очень серьезными последствиями. Я убежден, что если власть будет действовать таким избирательным образом, вести себя в экономике в соответствии со своими политическими предпочтениями, то это чревато очень серьезными последствиями для всей страны", – подчеркнул Синютка.

Нардеп добавил, что уже сейчас наблюдается рост цен на товары и жилищно-коммунальные услуги.

"В конце концов, более 60% украинцев не верят в перспективу развития нашего государства. Более 70% украинцев испытывают бедность и обнищание за последние два года. И это, безусловно, пугает", – подытожил он.

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупательупали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: экономика, энергетика, электроэнергия, облигации, деньги, законодательство, убытки, еврооблигации, выплаты, Олег Синютка, зеленая энергетика
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