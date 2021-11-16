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ДЕНЬГИ

Данилюк о долге государства перед ДТЭК за "зеленую" энергию: Власти разваливают доверие инвесторов

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Александр Данилюк: Это действительно глупость. Глупость и непонимание, что нельзя разваливать доверие к государству
Александр Данилюк: Это действительно глупость. Глупость и непонимание, что нельзя разваливать доверие к государству
Фото: obozrevatel.com

Власти "разваливают" доверие иностранных инвесторов к государству из-за выборочной оплаты долгов в секторе "зеленой" энергетики Украины, которое проявляется на примере компании ДТЭК ВИЭ, заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

Отвечая на вопрос о задолженности перед компанией и блокировании расчетов, он отметил: "Это действительно глупость. Глупость и непонимание, что нельзя разваливать доверие к государству. Была гарантия для инвесторов, когда они принимали решение, стоит ли им развивать бизнес в Украине".

По словам Данилюка, власть не хочет платить в полной мере ни внутренним, ни иностранным инвесторам.

"Сейчас им просто сказали "спасибо!" за то, что построили, но платить мы сейчас и выполнять свои обязательства не будем. Это очень недальновидная позиция, она очень сказывается на репутации страны", – подчеркнул экс-министр.

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестиовал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

Теги: Александр Данилюк, энергетика, Укрэнерго, ДТЭК, Ощадбанк, электроэнергия, облигации, долги, деньги, еврооблигации, выплаты, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, Кабмин
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