Данилюк о долге государства перед ДТЭК за "зеленую" энергию: Власти разваливают доверие инвесторов

Александр Данилюк: Это действительно глупость. Глупость и непонимание, что нельзя разваливать доверие к государству Фото: obozrevatel.com

Отвечая на вопрос о задолженности перед компанией и блокировании расчетов, он отметил: "Это действительно глупость. Глупость и непонимание, что нельзя разваливать доверие к государству. Была гарантия для инвесторов, когда они принимали решение, стоит ли им развивать бизнес в Украине".

По словам Данилюка, власть не хочет платить в полной мере ни внутренним, ни иностранным инвесторам.

"Сейчас им просто сказали "спасибо!" за то, что построили, но платить мы сейчас и выполнять свои обязательства не будем. Это очень недальновидная позиция, она очень сказывается на репутации страны", – подчеркнул экс-министр.