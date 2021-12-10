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Зеленский заявил, что олигархам надо договариваться с государством, а не наоборот

Зеленский: Отключений массовых не будет, какие-то могут быть
Зеленский: Отключений массовых не будет, какие-то могут быть
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи должны договариваться с государством. Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", которое вышло 10 декабря.

Журналист отметила, что в некоторых регионах отключают электроэнергию и спросила, "когда закончится этот шантаж теплом и светом".

"Шантаж не местном уровне будет происходить – буду цитировать вас, как классика – то там, то там. Это делается, чтобы создать информационную волну, чтобы показать в разных СМИ. Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация", – заверил президент.

По словам Зеленского, у Украины есть все, чтобы нормально пройти отопительный сезон.

"Отключений массовых не будет, какие-то могут быть", – отметил он.

На замечание журналиста, что это произойдет, если президент договорится с одним олигархом, Зеленский сказал: "Мне кажется, надо менять ход истории. Им надо договариваться с государством, а не государству с олигархами. А договариваться с государством очень просто. Государство излагает свои договоренности в законах, там все понятно. Как надо действовать человеку, бизнесу. И не будет никаких вопросов".

В Украине во время текущего отопительного сезона не будет веерных отключений электроэнергии. Об этом 22 ноября сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Контекст:

4 ноября нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько заявил в эфире канала "Наш", что в Украине из 88 ТЭС функционируют только 37 и половина не работающих простаивают из-за недостатка топлива. "Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?" – сказал нардеп. 

11 ноября о риске веерных отключений заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал тогда его слова дезинформацией и сказал, что правительство не планирует веерные отключения. "Веерных отключений в стране нет", – заявил Шмыгаль, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях.  

В интервью "Радіо Свобода", которое вышло 20 ноября, премьер повторил этот тезис. "На сегодняшний день ни одной организацией-регулятором, правительством, никем в Украине не планируются веерные отключения. То есть таких планов организации, подготовки веерных отключений в Украине нет. [Можно спать спокойно, холодильник] не разморозится", – сказал он. 

22 ноября вслед за Кличко о риске веерных отключений заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что РФ с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

5 ноября, как пишет "Укринформ", пресс-служба "Укрэнерго" опровергала возможность веерных отключений. "Режимы работы энергосистемы сбалансированы, никаких графиков аварийных отключений (веерных отключений) потребителей или каких-либо других мер, направленных на ограничение потребления электроэнергии, оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" не вводил и вводить не собирается", – подчеркивали в компании.

Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

Теги: Украина, энергетика, отопительный сезон, электроэнергия, Владимир Зеленский, олигархи, веерные отключения
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