Зеленский заявил, что олигархам надо договариваться с государством, а не наоборот

Зеленский: Отключений массовых не будет, какие-то могут быть Фото: president.gov.ua

Журналист отметила, что в некоторых регионах отключают электроэнергию и спросила, "когда закончится этот шантаж теплом и светом".

"Шантаж не местном уровне будет происходить – буду цитировать вас, как классика – то там, то там. Это делается, чтобы создать информационную волну, чтобы показать в разных СМИ. Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация", – заверил президент.

По словам Зеленского, у Украины есть все, чтобы нормально пройти отопительный сезон.

"Отключений массовых не будет, какие-то могут быть", – отметил он.

На замечание журналиста, что это произойдет, если президент договорится с одним олигархом, Зеленский сказал: "Мне кажется, надо менять ход истории. Им надо договариваться с государством, а не государству с олигархами. А договариваться с государством очень просто. Государство излагает свои договоренности в законах, там все понятно. Как надо действовать человеку, бизнесу. И не будет никаких вопросов".

В Украине во время текущего отопительного сезона не будет веерных отключений электроэнергии. Об этом 22 ноября сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.