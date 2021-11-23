В Минэнерго Украины призвали "не спекулировать" на теме веерных отключений

Галущенко заверил, что веерных отключений электроэнергии в Украине не будет Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

"Не будет! Я вчера видел один Telegram-канал, где пишут, что на 200% возрастет тариф на электроэнергию, потому что новая ПСО заканчивается в апреле. Это ведь не аналитика, а позор, и не надо на этой теме спекулировать", – сказал глава Минэнерго.

По его словам, "Энергоатом" и "Укрэнерго" реализуют весь товар на рынке электроэнергии, а его контроль и прозрачность позволили установить на рынке для большинства домохозяйств тариф 1,44 грн/кВт-час.

Галущенко отметил, что с 21 ноября Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси, но в Минэнерго "не рассчитывают на этот объем и на стабильность".

"Поэтому когда мы считали и меняли прогнозный баланс, мы не рассчитывали вообще на тот объем", – подчеркнул министр.