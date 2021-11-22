Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

"Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", – отметили в ведомстве.

По данным на сайте "Укрэнерго", сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 МВт-час.

О том, что Беларусь полностью прекратила поставки электроэнергии в Украину, 18 ноября сообщали в "Укрэнерго". В белорусском госагентстве БЕЛТА писали со ссылкой на минэнерго, что поставки прекращены "в связи с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", и могут быть возобновлены "с учетом технических возможностей".

Контекст:

26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия "Белэнерго", в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии.

9 ноября белорусская государственная энергетическая компания "Белэнерго" уточнила, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года, а предыдущее письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний.