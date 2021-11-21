Общий долг государства перед ДТЭК превышает 15 млрд грн – представитель компании

Александр Шевелев: ДТЭК всегда выполняет взятые на себя обязательства и действует строго в соответствии с законом Фото: Alexander Shevelyov / Facebook

"Близкие к власти комментаторы озвучивают идею с "условиями" возврата долгов госкомпании перед ДТЭК ВИЭ за произведенную, но не оплаченную "зеленую" электроэнергию. Тут важно объяснить, что само упоминание о каких-то "условиях" – это абсурд по определению и сродни шантажу. Но тема долгов на энергорынке настолько масштабная. Общая сумма долгов государства перед ДТЭК превышает 15 млрд грн", – сообщил Шевелев.

Из общего долга более 15 млрд грн 6,7 млрд грн – это долг госпредприятия "Энергорынок", более 2 млрд грн – долг государственной НЭК "Укрэнерго" и 4,3 млрд грн – долг ГП "Гарантированный покупатель" за проданную, но не оплаченную "зеленую" электроэнергию, отметил менеджер.

Он добавил, что сообщения о якобы долгах компании перед НЭК "Укрэнерго" или "Нафтогазом" не соответствуют действительности, так как этих долгов не существует, а есть только претензии сторон, которые рассматриваются в суде.

Претензии "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" и АО "ДТЭК Западэнерго" касаются незаконного, по мнению компании, тарифа на передачу при экспорте, а претензии "Нафтогазу" к ООО "Луганская ТЭС" возникли из-за нарушения правительством своих обязательств по урегулированию разницы цен на газ для станции в период чрезвычайной ситуации, связанной с "угольной блокадой" со стороны РФ, объяснил Шевелев.

Менеджер подчеркнул, что все бизнесы ДТЭК являются самостоятельными юридическими лицами, разделенными в соответствии с требованиями украинского и европейского законодательства, и не могут отвечать за обязательства друг друга. Также он сообщил, что часть бизнесов разместили ценные бумаги на европейских биржах, что автоматически накладывают жесткие ограничения на финансирование аффилированных лиц.

"ДТЭК всегда выполняет взятые на себя обязательства и действует строго в соответствии с законом. Этого же мы ждем от всех остальных участников рынка, в первую очередь от государства", – подытожил Шевелев.