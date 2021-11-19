Если капитал ЕБРР не будет использован на погашение долга "зеленым" инвесторам, это нанесет ущерб все еще относительно позитивному имиджу Украины – Forbes

"Если выплаты по облигациям не будут распределены равномерно, вероятно, будет трудно увидеть инвесторов, желающих развивать крупномасштабные проекты в области возобновляемой энергетики в Украине", – пишет Forbes Фото: depositphotos.com

"Украина зависит от многосторонних институтов Европы в финансировании развития. У нее второй по величине кредит МВФ после Аргентины. И она постоянно ищет финансирование от Европейского банка реконструкции и развития. В недалеком будущем эти кредитные учреждения сделают приверженность политике в области изменения климата обязательным условием для заемщиков. [Президент Украины Владимир] Зеленский это знает", – отмечает журналист.

При этом он считает, что экологизация Украины будет сложной задачей, так как энергию страна получает в основном от атомной и угольной промышленности, а сектор возобновляемой энергетики оказался в тяжелом финансовом положении.

"Самый большой долг на оптовом рынке электроэнергии Украины у производителей возобновляемой энергии – на начало ноября он достиг 28 млрд грн (около $1,1 млрд). Долги перед производителями возобновляемой энергии накапливаются уже два года. Согласно официальным данным, государственные выплаты инвесторам ВИЭ за 2020 год составили около 69% от суммы, причитающейся по контракту на производство электроэнергии. В 2021 году не было и месяца, чтобы государство полностью оплатило контракт. Летом 2020 года правительство практически вынудило производителей ВИЭ заключить меморандум, в котором они соглашаются на "добровольное" снижение тарифов, но это не помогло – долги продолжали накапливаться. Однако меморандум предусматривал механизм погашения старых долгов – недостающие средства должны были быть привлечены за счет гарантированного государством кредита", – напомнил автор.

Для реализации этого плана государственная компания "Укрэнерго" выпустила "зеленые" облигации под гарантию государства и привлекла "колоссальные", как подчеркивает Рапоза, $825 млн, ЕБРР также был инвестором.

"Эти средства были переведены в другую государственную компанию – "Гарантированному покупателю", которая была специально создана для обеспечения платежей производителям возобновляемой энергии. И тут началось самое интересное. Глава "Гарантированного покупателя" Константин Петриковец был немедленно уволен – по его словам, "за отказ выполнять незаконные инструкции" не производить выплаты производителям возобновляемой энергии. Он сказал это по телевидению. После назначения нового менеджера выплаты производились, но не всем компаниям в пропорциональных размерах, как предполагалось при первоначальном намерении. Одной компании, DTEK Renewables, принадлежащей самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову, денег не выделили. Это крупнейший производитель возобновляемой энергии в Украине. Согласно украинским СМИ, одна из причин – это типичный конфликт политиков и бизнесменов, разворачивающийся между президентом и Ахметовым, из-за чего выделение средств из фондов "зеленых" облигаций связано с политическими предпосылками", – пишет автор Forbes.

Он считает, что эта ситуация дает негативный сигнал инвесторам в экономику Украины.

"Если выплаты по облигациям не будут распределены равномерно, вероятно, будет трудно увидеть инвесторов, желающих развивать крупномасштабные проекты в области возобновляемой энергетики в Украине. ДТЭК, например, является крупным эмитентом облигаций для иностранных инвесторов. Без жизнеспособных инвестиций местной компании в возобновляемые источники энергии Украине будет трудно достичь цели Зеленского. Как отметил на этой неделе журнал Foreign Policy, он будет все больше зависеть от России в области энергетики", – отметил Рапоза.

Поскольку Украина стремится больше походить на Европу, чем на "дикий" Восток, ей стоит решить проблему с этим скандалом, добавил он.

"Европа – крупнейший спонсор Украины. Если капитал ЕБРР не применяется для того, на что, по словам Украины, он будет использован, это снизит доверие к государственным эмитентам и нанесет ущерб все еще относительно позитивному имиджу Украины как страны для инвестиций в облигации", – подытожил журналист.