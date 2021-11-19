Если капитал ЕБРР не будет использован на погашение долга "зеленым" инвесторам, это нанесет ущерб все еще относительно позитивному имиджу Украины – Forbes

"Украина зависит от многосторонних институтов Европы в финансировании развития. У нее второй по величине кредит МВФ после Аргентины. И она постоянно ищет финансирование от Европейского банка реконструкции и развития. В недалеком будущем эти кредитные учреждения сделают приверженность политике в области изменения климата обязательным условием для заемщиков. [Президент Украины Владимир] Зеленский это знает", – отмечает журналист.
При этом он считает, что экологизация Украины будет сложной задачей, так как энергию страна получает в основном от атомной и угольной промышленности, а сектор возобновляемой энергетики оказался в тяжелом финансовом положении.
"Самый большой долг на оптовом рынке электроэнергии Украины у производителей возобновляемой энергии – на начало ноября он достиг 28 млрд грн (около $1,1 млрд). Долги перед производителями возобновляемой энергии накапливаются уже два года. Согласно официальным данным, государственные выплаты инвесторам ВИЭ за 2020 год составили около 69% от суммы, причитающейся по контракту на производство электроэнергии. В 2021 году не было и месяца, чтобы государство полностью оплатило контракт. Летом 2020 года правительство практически вынудило производителей ВИЭ заключить меморандум, в котором они соглашаются на "добровольное" снижение тарифов, но это не помогло – долги продолжали накапливаться. Однако меморандум предусматривал механизм погашения старых долгов – недостающие средства должны были быть привлечены за счет гарантированного государством кредита", – напомнил автор.
Для реализации этого плана государственная компания "Укрэнерго" выпустила "зеленые" облигации под гарантию государства и привлекла "колоссальные", как подчеркивает Рапоза, $825 млн, ЕБРР также был инвестором.
"Эти средства были переведены в другую государственную компанию – "Гарантированному покупателю", которая была специально создана для обеспечения платежей производителям возобновляемой энергии. И тут началось самое интересное. Глава "Гарантированного покупателя" Константин Петриковец был немедленно уволен – по его словам, "за отказ выполнять незаконные инструкции" не производить выплаты производителям возобновляемой энергии. Он сказал это по телевидению. После назначения нового менеджера выплаты производились, но не всем компаниям в пропорциональных размерах, как предполагалось при первоначальном намерении. Одной компании, DTEK Renewables, принадлежащей самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову, денег не выделили. Это крупнейший производитель возобновляемой энергии в Украине. Согласно украинским СМИ, одна из причин – это типичный конфликт политиков и бизнесменов, разворачивающийся между президентом и Ахметовым, из-за чего выделение средств из фондов "зеленых" облигаций связано с политическими предпосылками", – пишет автор Forbes.
Он считает, что эта ситуация дает негативный сигнал инвесторам в экономику Украины.
"Если выплаты по облигациям не будут распределены равномерно, вероятно, будет трудно увидеть инвесторов, желающих развивать крупномасштабные проекты в области возобновляемой энергетики в Украине. ДТЭК, например, является крупным эмитентом облигаций для иностранных инвесторов. Без жизнеспособных инвестиций местной компании в возобновляемые источники энергии Украине будет трудно достичь цели Зеленского. Как отметил на этой неделе журнал Foreign Policy, он будет все больше зависеть от России в области энергетики", – отметил Рапоза.
Поскольку Украина стремится больше походить на Европу, чем на "дикий" Восток, ей стоит решить проблему с этим скандалом, добавил он.
"Европа – крупнейший спонсор Украины. Если капитал ЕБРР не применяется для того, на что, по словам Украины, он будет использован, это снизит доверие к государственным эмитентам и нанесет ущерб все еще относительно позитивному имиджу Украины как страны для инвестиций в облигации", – подытожил журналист.
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.
После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.
13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.
В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.
Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.