В Украине нарастает скандал с задержкой платежей "зеленым" инвесторам – Newsbase

Была надежда, что зеленые облигации "Укрэнерго" и выплата всех долгов государства производителям положат конец конфликту, но, похоже, это только создало новый, сказано в статье Newsbase Фото: depositphotos.com

Государство накопило долг в размере почти $1 млрд за последние годы перед производителями возобновляемой энергии и решение этой проблемы было найдено, когда "Укрэнерго" выпустила в начале ноября "зеленые" облигации на сумму $825 млн для покрытия задолженности, отмечает издание. Но после того, как деньги поступили, на Константина Петриковца, директора "Гарантированного покупателя", госкомпании, которая должна была рассчитаться с кредиторами, оказали давление, чтобы он задержал выплаты DTEK Renewables Рината Ахметова.

"Согласно законам Украины об электроэнергетике, все производители "зеленой" энергии должны получать оплату без какой-либо дискриминации, одновременно, пропорционально общей сумме их коллективной задолженности. Петриковец был уволен в ближайшие выходные на экстренном заседании Кабинета Министров и заявил в телеинтервью, что причина заключалась в том, что он отказался "выполнять незаконные инструкции представителей правительства по выплатам производителям возобновляемой энергии, – сказано в статье. – Признание "ГарПок" 17 ноября, что он задержал платежи в DTEK Renewables, очевидно, подтверждает заявление ДТЭК о несправедливой дискриминации".

"Гарантированный покупатель" сообщил, что не выплатил производителям возобновляемой энергии 3 млрд грн из 19,3 млрд грн ($728 млн) в счет погашения задолженности за 2020–2021 годы.

"15 ноября DTEK Renewables, крупнейший производитель возобновляемой энергии в Украине, сообщил, что это единственная компания, которая вообще не получила никаких платежей по облигациям "Укрэнерго". Объясняя задержку 16 ноября, "ГарПок" заявил, что 15 ноября новый директор компании приказал государственному "Ощадбанку" прекратить перевод денег производителям "зеленой" энергии и вернуть средства, которые не были переведены в "ГарПок". В результате банк вернул 3,04 млрд грн. "ГарПок" также заявил, что Кабмин инициировал создание рабочей группы по расследованию деятельности Петриковца во время его правления. Однако "ГарПок" заверил, что после завершения расследования оставшаяся часть долга будет погашена", – отмечают авторы материала.

Они подчеркнули, что этот спор и "очевидное манипулирование платежами за власть в политических целях" создали украинскому правительству значительные трудности.

"Проблемы затронули тот сектор, который привлек реальные прямые иностранные инвестиции. Возобновляемые источники энергии лежат в основе правительственного плана модернизации энергетического сектора, согласно которому в ближайшие годы "зеленая" энергия должна составить 25% от общего объема производства электроэнергии. Правительство вело переговоры с производителями в надежде снизить тариф, но некоторые из них угрожали подать в суд на правительство за нарушение контракта. Была надежда, что "зеленые" облигации "Укрэнерго" и выплата всех долгов государства производителям положат конец конфликту, но, похоже, это только создало новый", – сказано в статье Newsbase.