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Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину, в "Укрэнерго" заверили, что потребителей это не коснулось

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В "Укрэнерго" заверяют, что отключений из-за прекращения поставок электроэнергии из Беларуси в Украине нет
В "Укрэнерго" заверяют, что отключений из-за прекращения поставок электроэнергии из Беларуси в Украине нет
Фото: НЕК "Укренерго" / Facebook

Беларусь полностью прекратила поставки электроэнергии в Украину. Об этом 18 ноября сообщили в "Укрэнерго", заверив украинских потребителей, что отключений из-за прекращения поставок электроэнергии из Беларуси в Украине нет.

"Коммерческий импорт электроэнергии из энергосистемы Беларуси в энергосистемы Украины продолжался на протяжении всех суток 17 ноября в соответствии с согласованными графиками участников рынка. В то же время с 1.00 18 ноября импорт электроэнергии из Беларуси в энергосистемы Украины прекращен", – сказано в сообщении "Укрэнерго".

В компании сообщили, что в настоящее время энергосистема Украины работает стабильно.

"Никаких отключений потребителей за предыдущие сутки и по состоянию на данный момент не произошло", – заявили в "Укрэнерго".

О прекращении поставок электроэнергии в Украину начиная с 18 ноября сообщило государственное издание Беларуси БЕЛТА, ссылаясь на информацию пресс-службы министерства энергетики Беларуси. В то же время на официальном сайте ведомства такая информация отсутствует.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", – сказали журналистам белорусского издания в пресс-службе минэнерго.

Контекст:

На заседании 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. По информации агентства, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия "Белэнерго", в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии.

9 ноября белорусская государственная энергетическая компания "Белэнерго" сообщила, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года.

Теги: Украина, Беларусь, Укрэнерго, электроэнергия
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