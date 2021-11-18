Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину, в "Укрэнерго" заверили, что потребителей это не коснулось

В "Укрэнерго" заверяют, что отключений из-за прекращения поставок электроэнергии из Беларуси в Украине нет Фото: НЕК "Укренерго" / Facebook

"Коммерческий импорт электроэнергии из энергосистемы Беларуси в энергосистемы Украины продолжался на протяжении всех суток 17 ноября в соответствии с согласованными графиками участников рынка. В то же время с 1.00 18 ноября импорт электроэнергии из Беларуси в энергосистемы Украины прекращен", – сказано в сообщении "Укрэнерго".

В компании сообщили, что в настоящее время энергосистема Украины работает стабильно.

"Никаких отключений потребителей за предыдущие сутки и по состоянию на данный момент не произошло", – заявили в "Укрэнерго".

О прекращении поставок электроэнергии в Украину начиная с 18 ноября сообщило государственное издание Беларуси БЕЛТА, ссылаясь на информацию пресс-службы министерства энергетики Беларуси. В то же время на официальном сайте ведомства такая информация отсутствует.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", – сказали журналистам белорусского издания в пресс-службе минэнерго.