Беларусь сообщила участникам энергорынка Украины об остановке поставок электроэнергии – СМИ

В письме отмечается, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины осуществляться не будут.

Документ получили несколько участников рынка, в частности компания "Энергоатом".

"Экономическая правда" подчеркивает, что пока неизвестно, получили ли письмо все участники энергорынка Украины. Издание не исключает, что импортировать электроэнергию из Беларуси сможет только одна или несколько компаний.

По данным "Укрэнерго", 8 ноября Украина импортировала из Беларуси 400 МВт электроэнергии в ОЭС.

Внефракционный нардеп Евгений Шевченко, известный своим позитивным отношением к Александру Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, рассказал "Экономической правде", что решение "Белэнерго" обусловлено отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину.

По его словам, письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше.

"Белэнерго" сообщило 6 ноября в Telegram о возобновлении поставок электроэнергии в Украину. Согласно контракту, поставки будут осуществляться в течение ноября.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус написал в Telegram 6 ноября, что Украина импортирует из Беларуси 5 МВт электроэнергии.

По его словам, импорт осуществляет только одна компания – ООО "ТЭТ групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Она единственная получила электроэнергию с белорусской стороны, хотя до этого никогда ее не импортировала, отметил Герус.