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Беларусь сообщила участникам энергорынка Украины об остановке поставок электроэнергии – СМИ

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8 ноября Украина импортировала из Беларуси 400 МВт электроэнергии
8 ноября Украина импортировала из Беларуси 400 МВт электроэнергии
Фото: depositphotos.com

8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия "Белэнерго", в котором говорится об остановке поставок электроэнергии. Об этом пишет "Экономическая правда".

В письме отмечается, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины осуществляться не будут.

Документ получили несколько участников рынка, в частности компания "Энергоатом".

"Экономическая правда" подчеркивает, что пока неизвестно, получили ли письмо все участники энергорынка Украины. Издание не исключает, что импортировать электроэнергию из Беларуси сможет только одна или несколько компаний. 

По данным "Укрэнерго", 8 ноября Украина импортировала из Беларуси 400 МВт электроэнергии в ОЭС.

Внефракционный нардеп Евгений Шевченко, известный своим позитивным отношением к Александру Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, рассказал "Экономической правде", что решение "Белэнерго" обусловлено отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину.

По его словам, письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше.

"Белэнерго" сообщило 6 ноября в Telegram о возобновлении поставок электроэнергии в Украину. Согласно контракту, поставки будут осуществляться в течение ноября.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус написал в Telegram 6 ноября, что Украина импортирует из Беларуси 5 МВт электроэнергии.

По его словам, импорт осуществляет только одна компания – ООО "ТЭТ групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Она единственная получила электроэнергию с белорусской стороны, хотя до этого никогда ее не импортировала, отметил Герус.

Контекст:

13 ноября 2015 года Украина прекратила импорт российской электроэнергии и возобновила его осенью 2019-го, после внесения поправок в законы в сфере использования ядерной энергии.

В марте 2020 года поставки электроэнергии из России снова были приостановлены.

На заседании 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения “Чистая энергия“. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. По информации агентства, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

Теги: Украина, Беларусь, уголь, энергетика, импорт, Укрэнерго, дефицит, ДТЭК, помощь, электроэнергия, Энергоатом, Андрей Герус, Евгений Шевченко, энергосистема, нардеп
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