“Мы гнием и вокруг крысы”. Богдан назвал главную ошибку президента Зеленского

"Главная его ошибка? Создание комфортного мира для себя, а не для других", – сказал он.

По словам экс-главы ОП, "с точки зрения жизнеразвития государства" в стране произошла трагедия.

"Мы не развиваемся, мы стагнируем, падаем, мы разлагаемся, мы гнием и вокруг крысы. Мы – как бумажные доллары", – объяснил Богдан.

Говоря в этом контексте о личности самого Зеленского, Богдан отметил, что "пусть он сам оценивает, где он, что он".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube