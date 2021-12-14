"После этого кто пойдет в атаку, когда предали всех?". Богдан рассказал о "вагнергейте"

Журналист спросил Богдана, почему, по его мнению, масштабную операцию украинских спецслужб "так бездарно слили".

"Не знаю, почему, кто, зачем. Это безумие. Это могла быть операция… Про нее уже фильмы снимают, хотя она провалена. А представляешь, какие были бы фильмы, если бы это провели? – ответил экс-глава ОПУ. – Там минимальные риски. Что он [президент Украины Владимир Зеленский] несет? Другое глянь: глянь, как они обращаются с людьми, которые служат Родине. Четыре человека принимало непосредственно там какое-то участие в операции".

Богдан отметил, что все, кто знал о спецоперации по вагнеровцам, были уволены. Среди них – заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Василий Бурба, первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, глава Минобороны Андрей Таран.

"Никого [нет]. А потом: "Наступайте"… Сейчас министр обороны [Алексей Резников] классный. Он очень хороший человек… Я его знаю очень много лет. Но какой он министр обороны? Ну он адвокат… К чему я это?.. Я сегодня видел: "Пусть нападают. Реки крови. Мы зальем всю Россию кровью и трупами закидаем". Ты на фронте был? Смотри: после этой ситуации кто, бл..дь, пойдет в атаку? Кто пойдет в атаку, когда сзади потом скажут: "Мы тебя не отправляли"... Когда предали всех, уволили, на голову насрали и сделали вид, что сами же виноваты", – сказал Богдан.

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