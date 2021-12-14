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"После этого кто пойдет в атаку, когда предали всех?". Богдан рассказал о "вагнергейте"

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Богдан отметил, что все, кто знал о спецоперации по вагнеровцам, были уволены
Богдан отметил, что все, кто знал о спецоперации по вагнеровцам, были уволены
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что, будучи на службе, не знал о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Журналист спросил Богдана, почему, по его мнению, масштабную операцию украинских спецслужб "так бездарно слили".

"Не знаю, почему, кто, зачем. Это безумие. Это могла быть операция… Про нее уже фильмы снимают, хотя она провалена. А представляешь, какие были бы фильмы, если бы это провели? – ответил экс-глава ОПУ. – Там минимальные риски. Что он [президент Украины Владимир Зеленский] несет? Другое глянь: глянь, как они обращаются с людьми, которые служат Родине. Четыре человека принимало непосредственно там какое-то участие в операции".

Богдан отметил, что все, кто знал о спецоперации по вагнеровцам, были уволены. Среди них – заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Василий Бурба, первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, глава Минобороны Андрей Таран.

"Никого [нет]. А потом: "Наступайте"… Сейчас министр обороны [Алексей Резников] классный. Он очень хороший человек… Я его знаю очень много лет. Но какой он министр обороны? Ну он адвокат… К чему я это?.. Я сегодня видел: "Пусть нападают. Реки крови. Мы зальем всю Россию кровью и трупами закидаем". Ты на фронте был? Смотри: после этой ситуации кто, бл..дь, пойдет в атаку? Кто пойдет в атаку, когда сзади потом скажут: "Мы тебя не отправляли"... Когда предали всех, уволили, на голову насрали и сделали вид, что сами же виноваты", – сказал Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской ЧВК "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Бурба рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, СБУ, Украина, Беларусь, самолет, Минск, разведка, боевики, наемники, Минобороны, отставка, Владимир Зеленский, скандал, Андрей Таран, Вагнер, задержание, Руслан Хомчак, спецоперация, президент, интервью, Гюндуз Мамедов, Андрей Богдан, Василий Бурба, Роман Баранецкий, ЧВК
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