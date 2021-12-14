Бурба заявил, что ему после доклада перед ВСК по вагнеровцам не дают подписать протокол из заседания

Бурба: Два с половиной месяца прошло, но протокол я не могу подписать. Я очень за это переживаю Скриншот: Shuster online / YouTube

"ВСК меня послушала, я все рассказал, как было, изложил свою позицию, все, что я знал, и то, что я анализировал после провала. Выходит так, что два с половиной месяца прошло, но протокол я не могу подписать. Мы видим, что ВСК уже промежуточный отчет [сделала]. Я не могу подписать протокол свой. Когда я выступал, были люди, которые записывали мои объяснения, и я должен был этот протокол подписать. Я лично обращался к председателю ВСК [нардепу от "Слуги народа" Марьяне Безуглой], но мне не дают возможности подписать протокол. Какие причины – мне неизвестно", – сказал экс-глава ГУР.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, Бурба сказал, что его показания ВСК может не принять во внимание или подделать.

"Я очень за это переживаю. Потому что я должен его подписать. Я подписал – это документ. Если я его не подписал – значит, моих свидетельств нет. Или они есть, но мне не дают прочитать, потому что они там занимаются служебным подлогом. Как вариант", – добавил Бурба.

Он давал показания на заседании комиссии в сентябре.