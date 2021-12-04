Экс-главу ГУР Бурбу пытались не пустить в Украину – СМИ

По словам собеседника, Бурбу продержали в аэропорту около трех часов. Его якобы хотели выдворить из страны, не пропуская к выходу по специальному паспорту, который он использует для прикрытия в целях безопасности.

Инцидент был исчерпан, когда помощник экс-главы ГУР привез его реальные документы: пограничники длительное время куда-то звонили, но в итоге пропустили Бурбу в Украину, отмечает издание.

"Параллельно [Бурбу] просили, чтобы он год провел за границей", – сказал собеседник издания.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что у него нет информации об этом происшествии. При этом, если она и была бы, ведомство не имеет права разглашать данные о лицах, которые пересекают государственную границу Украины, в связи с защитой персональных данных.

Демченко также добавил, что ни одного гражданина Украины не могли ограничить в праве въехать в страну.