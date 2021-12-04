ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Экс-главу ГУР Бурбу пытались не пустить в Украину – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ пишут, что пограничники просили Бурбу провести год за границей
СМИ пишут, что пограничники просили Бурбу провести год за границей
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Бывшего главу Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбу 3 декабря пытались не пустить в страну по прилете в аэропорт Борисполь. Об этом "Телеграфу" и "Обозревателю" сообщили источники.

По словам собеседника, Бурбу продержали в аэропорту около трех часов. Его якобы хотели выдворить из страны, не пропуская к выходу по специальному паспорту, который он использует для прикрытия в целях безопасности.

Инцидент был исчерпан, когда помощник экс-главы ГУР привез его реальные документы: пограничники длительное время куда-то звонили, но в итоге пропустили Бурбу в Украину, отмечает издание.

"Параллельно [Бурбу] просили, чтобы он год провел за границей", – сказал собеседник издания.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что у него нет информации об этом происшествии. При этом, если она и была бы, ведомство не имеет права разглашать данные о лицах, которые пересекают государственную границу Украины, в связи с защитой персональных данных.

Демченко также добавил, что ни одного гражданина Украины не могли ограничить в праве въехать в страну.

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Теги: СМИ, Украина, граница, разведка, пограничники, ГПСУ, Василий Бурба, Андрей Демченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте
75-летний Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин
75-летний Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин
Джордж Клуни отказался от гонорара в $35 млн за один день работы
Джордж Клуни отказался от гонорара в $35 млн за один день работы
"Так круто и красиво", "Умираю от эмоций". Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья
"Так круто и красиво", "Умираю от эмоций". Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу
"Так потрясающе прекрасна". 48-летняя Бекинсейл восхитила сеть фигурой в полупрозрачном платье
"Так потрясающе прекрасна". 48-летняя Бекинсейл восхитила сеть фигурой в полупрозрачном платье
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир". Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир". Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант
Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке
Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (124683)
2
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (93890)
3
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (58180)
4
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку (55851)
5
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать (51633)
6
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги (46926)
7
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты (44974)
8
"Какой большой уже!" Брухунова показала лицо сына от 76-летнего Петросяна (33439)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS