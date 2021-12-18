"Сейчас не время цепляться друг другу в горло". Саакашвили написал письмо "Свободе слова Савика Шустера", в котором призвал к единству

Саакашвили: Наша сила – в единстве. И тогда ни один агрессор не посмеет сунуться дальше в Украину Фото: EPA

По словам журналиста, письмо передал соратник Саакашвили Коба Накопия.

Шустер прочитал письмо:

"Я нахожусь незаконно в тюремной камере в стране, где меня поддерживает большинство населения, и благодарен каждому, кто участвует в борьбе за мое освобождение. Как у политического заключенного у меня доступ к информации достаточно ограничен. Но все равно вести доходят. Украина – в опасности. У границ – беспрецедентная концентрация вражеских сил. Запад уже сказал, что в военных действиях участвовать не будет, но в случае дальнейшего вторжения будут в основном серьезные экономические санкции. Достаточны ли они для того, чтобы остановить [президента РФ Владимира] Путина? Не уверен. Но точно знаю, что его остановят только единство и решимость народа Украины. Решимости украинцам не занимать. Я неоднократно убеждался, что у президента Владимира Зеленского нет никакого страха перед Путиным, что в нашем регионе является уникальным качеством. И нет такого страха и у бойцов в траншеях и среди резервистов.

Но, к сожалению, с единством все гораздо сложнее. И мне очень больно наблюдать, как украинские политики с разных сторон – и среди них много моих друзей – просто ослабляют страну своей разобщенностью, и поляризация усугубляется каждый день, а пропасть расширяется бесповоротно.

Конечно, существует много проблем, но именно сейчас не время вцепляться друг другу в горло, и, пытаясь задушить оппонента, убивать страну. Когда угроза настолько реальна сегодня и до выборов далеко, думаю, стоит, преодолевая раздор и междоусобицы, создавать и укреплять единый фронт против агрессора не вокруг власти, а вокруг и ради Украины. Когда будет единство, весь мир будет гораздо больше поддерживать. Наша сила – в единстве. И тогда ни один агрессор не посмеет сунуться дальше в Украину".

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Видео: Shuster online / YouTube



