Саакашвили предложил провести в госпитале в Гори встречу трех президентов Грузии

В своем выступлении действующая глава Грузии обещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. По ее мнению, это "наиболее надежный путь к консолидированной демократии". Видео выступления опубликовано в Twitter Зурабишвили.

Democracy is confronted by serious challenges, to the point that we could say there is a war declared against democracy. A war which we need us all to confront with more political will and determination, consensus and solidarity



My address at @POTUS's #SummitforDemocracy pic.twitter.com/cafDMVrYWz — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 10, 2021

В ответ на это выступление Саакашвили предложил "сесть за круглый стол и вместе поговорить о прошлом и, самое главное, о евроатлантическом демократическом будущем нашей рфодины".

"Я не могу не вспомнить предложение, озвученное в СМИ четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили по поводу встречи трех президентов… Как у незаконно заключенного у меня нет иллюзий, что по мотиву этой встречи буду освобожден. Поэтому я предлагаю, чтобы первая такая встреча прошла в Горийском военном госпитале, где я до сих пор нахожусь в статусе заключенного, и не прошу от вас помилования, и не собираюсь просить на этой встрече. Я глубоко убежден, что альтернативы такому диалогу нет", – заявил Саакашвили.

Он призвал грузинское общество, политические силы, неправительственный сектор, СМИ и международное сообщество поддержать его инициативу.

"Грузии необходимы мир, развитие и полная перезагрузка. Времени очень мало, и нельзя терять ни минуты", – заявил третий президент страны..

Издание "Грузия Онлайн" поясняет, что в последние годы в Грузии становится все острее поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей "Грузинской мечты" и оппозиции во главе с созданной Саакашвили партией "Единое национальное движение". Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса.