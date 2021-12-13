Саакашвили предложил провести в госпитале в Гори встречу трех президентов Грузии

В своем выступлении действующая глава Грузии обещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. По ее мнению, это "наиболее надежный путь к консолидированной демократии". Видео выступления опубликовано в Twitter Зурабишвили.
Democracy is confronted by serious challenges, to the point that we could say there is a war declared against democracy. A war which we need us all to confront with more political will and determination, consensus and solidarity— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 10, 2021
My address at @POTUS's #SummitforDemocracy pic.twitter.com/cafDMVrYWz
В ответ на это выступление Саакашвили предложил "сесть за круглый стол и вместе поговорить о прошлом и, самое главное, о евроатлантическом демократическом будущем нашей рфодины".
"Я не могу не вспомнить предложение, озвученное в СМИ четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили по поводу встречи трех президентов… Как у незаконно заключенного у меня нет иллюзий, что по мотиву этой встречи буду освобожден. Поэтому я предлагаю, чтобы первая такая встреча прошла в Горийском военном госпитале, где я до сих пор нахожусь в статусе заключенного, и не прошу от вас помилования, и не собираюсь просить на этой встрече. Я глубоко убежден, что альтернативы такому диалогу нет", – заявил Саакашвили.
Он призвал грузинское общество, политические силы, неправительственный сектор, СМИ и международное сообщество поддержать его инициативу.
"Грузии необходимы мир, развитие и полная перезагрузка. Времени очень мало, и нельзя терять ни минуты", – заявил третий президент страны..
Издание "Грузия Онлайн" поясняет, что в последние годы в Грузии становится все острее поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей "Грузинской мечты" и оппозиции во главе с созданной Саакашвили партией "Единое национальное движение". Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.