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Саакашвили предложил провести в госпитале в Гори встречу трех президентов Грузии

Саакашвили: Грузии необходимы мир, развитие и полная перезагрузка
Саакашвили: Грузии необходимы мир, развитие и полная перезагрузка
Фото: EPA

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Об этом он заявил в обращении, опубликованном телеканалом Mtavari, в ответ на выступление Зурабишвили на Саммите за демократию.

В своем выступлении действующая глава Грузии обещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. По ее мнению, это "наиболее надежный путь к консолидированной демократии". Видео выступления опубликовано в Twitter Зурабишвили.

В ответ на это выступление Саакашвили предложил "сесть за круглый стол и вместе поговорить о прошлом и, самое главное, о евроатлантическом демократическом будущем нашей рфодины".

"Я не могу не вспомнить предложение, озвученное в СМИ четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили по поводу встречи трех президентов… Как у незаконно заключенного у меня нет иллюзий, что по мотиву этой встречи буду освобожден. Поэтому я предлагаю, чтобы первая такая встреча прошла в Горийском военном госпитале, где я до сих пор нахожусь в статусе заключенного, и не прошу от вас помилования, и не собираюсь просить на этой встрече. Я глубоко убежден, что альтернативы такому диалогу нет", – заявил Саакашвили.

Он призвал грузинское общество, политические силы, неправительственный сектор, СМИ и международное сообщество поддержать его инициативу.

"Грузии необходимы мир, развитие и полная перезагрузка. Времени очень мало, и нельзя терять ни минуты", – заявил третий президент страны..

Издание "Грузия Онлайн" поясняет, что в последние годы в Грузии становится все острее поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей "Грузинской мечты" и оппозиции во главе с созданной Саакашвили партией "Единое национальное движение". Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в ГрузиюВ тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, демократия, Георгий Маргвелашвили, госпиталь, президент, Саломе Зурабишвили, обращение
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