"Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца". Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".
Кикабидзе сказал, что Саакашвили в госпитале "нехорошо и вопросы излишни, все видно по глазам".
"Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца. Он не сломлен, это главное", – рассказал артист о встрече с политиком.
По словам Кикабидзе, он сообщил Саакашвили о своей встрече с Зеленским. "Я сказал Зеленскому: "Он твой гражданин, и вы должны его увезти, иначе его убьют". Тот ответил, что начнет сегодня же звонить, после этого в Грузию прибыл народный защитник Украины, а после адвокат
Как сообщает канал Pirveli, Кикабидзе после визита к Саакашвили рассказал, что принять экс-президента Грузии на лечение готова Украина, а также Польша.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В министерстве внутренних дел Грузии поначалу заявляли, что он не пересекал государственную границу страны, но в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили в стране и задержан. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
По данным грузинских СМИ, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины, прячась в трейлере, который пересек границу Грузии на пароме, прибывшем в Поти.
Саакашвили объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил после перевода в военный госпиталь в Гори, где сейчас находится.