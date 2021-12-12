"Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца". Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

Кикабидзе сказал, что Саакашвили в госпитале "нехорошо и вопросы излишни, все видно по глазам".

"Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца. Он не сломлен, это главное", – рассказал артист о встрече с политиком.

По словам Кикабидзе, он сообщил Саакашвили о своей встрече с Зеленским. "Я сказал Зеленскому: "Он твой гражданин, и вы должны его увезти, иначе его убьют". Тот ответил, что начнет сегодня же звонить, после этого в Грузию прибыл народный защитник Украины, а после адвокат

Как сообщает канал Pirveli, Кикабидзе после визита к Саакашвили рассказал, что принять экс-президента Грузии на лечение готова Украина, а также Польша.