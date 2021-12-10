В Грузии открыли уголовное дело против Лорткипанидзе за помощь Саакашвили

Экс-замминистра обвиняют в оказании помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили при въезде в страну.

"Следствием установлено, что Гиорги Лорткипанидзе знал о намерении незаконного пересечения государственной границы Грузии Михаилом Саакашвили и разработал конкретный план", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, еще в апреле Лорткипанидзе встретился с водителем трейлера Элгуджой Цомая и уговорил его на личном грузовом транспорте переправить Саакашвили из Украины в Грузию.

В середине сентября Лорткипанидзе вновь связался с Цомая и направил его в Украину. Там, заявили в прокуратуре, 26 сентября Саакашвили привезли в украинский порт Черноморск, спрятали в грузовике на корабле "Вильнюс" и доставили в порт Поти.

Прокуратура приводит запись телефонного разговора между Лорткипанидзе и Цомая о конкретных действиях, связанных с доставкой Саакашвили в Грузию.

Также сообщается, что против Лорткипанидзе ранее было возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий при силовом разгоне митинга в Тбилиси 26 мая 2011 года. Дело находится на рассмотрении следствия.

Лорткипанидзе с 1994-го по 2005 год работал в контрразведке министерства государственной безопасности Грузии. С 2007-го по 2013 год, в период президентства Саакашвили, занимал должность замминистра внутренних дел. В 2015 году он получил украинское гражданство и с июня 2015-го по ноябрь 2016 года возглавлял управление полиции Одесской области.