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В Грузии открыли уголовное дело против Лорткипанидзе за помощь Саакашвили

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Лорткипанидзе почти 1,5 года возглавлял полицию Одесской области
Лорткипанидзе почти 1,5 года возглавлял полицию Одесской области
Фото: Giorgi Lortkipanidze / Facebook

Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против экс-замминистра внутренних дел Грузии, экс-начальник полиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе. Об этом сообщили на сайте прокуратуры 10 декабря.

Экс-замминистра обвиняют в оказании помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили при въезде в страну.

"Следствием установлено, что Гиорги Лорткипанидзе знал о намерении незаконного пересечения государственной границы Грузии Михаилом Саакашвили и разработал конкретный план", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, еще в апреле Лорткипанидзе встретился с водителем трейлера Элгуджой Цомая и уговорил его на личном грузовом транспорте переправить Саакашвили из Украины в Грузию.

В середине сентября Лорткипанидзе вновь связался с Цомая и направил его в Украину. Там, заявили в прокуратуре, 26 сентября Саакашвили привезли в украинский порт Черноморск, спрятали в грузовике на корабле "Вильнюс" и доставили в порт Поти.

Прокуратура приводит запись телефонного разговора между Лорткипанидзе и Цомая о конкретных действиях, связанных с доставкой Саакашвили в Грузию.

Также сообщается, что против Лорткипанидзе ранее было возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий при силовом разгоне митинга в Тбилиси 26 мая 2011 года. Дело находится на рассмотрении следствия.

Лорткипанидзе с 1994-го по 2005 год работал в контрразведке министерства государственной безопасности Грузии. С 2007-го по 2013 год, в период президентства Саакашвили, занимал должность замминистра внутренних дел. В 2015 году он получил украинское гражданство и  с июня 2015-го по ноябрь 2016 года возглавлял управление полиции Одесской области. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и  расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. 

1 октября политик сообщил о возвращении в ГрузиюВ министерстве внутренних дел Грузии поначалу заявляли, что он не пересекал государственную границу страны, но в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили в стране и задержан. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. 

По данным грузинских СМИ, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины, прячась в трейлере, который пересек границу Грузии на пароме, прибывшем в Поти.

Саакашвили объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил после перевода в военный госпиталь в Гори, где сейчас находится. 

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, прокуратура, граница, Гиорги Лорткипанидзе, грузовик
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