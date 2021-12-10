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Расследование в Госпогранслужбе после выезда Саакашвили из Украины закончилось дисциплинарным наказанием

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Расследование проводилось по поводу возможного незаконного пересечения государственной границы Украины Михаилом Саакашвили
Расследование проводилось по поводу возможного незаконного пересечения государственной границы Украины Михаилом Саакашвили
Фото: ЕРА

Служебное расследование, которое проводила администрация Госпогранслужбы по поводу обстоятельств возможного незаконного пересечения государственной границы бывшим президентом Грузии, главой Исполнительного комитета реформ в Украине Михаилом Саакашвили, закончилось дициплинарным наказанием нескольких должностных лиц. Об этом 10 декабря в комментарии "Украинской правде" рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"На время расследования должностные лица из числа руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности", – отметил Демченко.

Он подчеркнул, что не может раскрыть все детали, поскольку "материалы расследования содержат информацию с ограниченным доступом".

В чем состоит дисциплинарное наказание и скольких человек оно коснулось, в ГПСУ не уточнили.

Также пограничники не ответили, установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили, ссылаясь на продолжающееся производство, пишет "Украинская правда".

По данным издания, производство открыто подразделением Нацполиции, к компетенции которой относится расследование фактов незаконной переправки лиц через границу.

Контекст:

Саакашвили 6 сентября заявил о намерении приехать в Грузию на местные выборы (2 октября).

27 сентября он опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.

1 октября политик сообщил о возвращении в ГрузиюВ министерстве внутренних дел Грузии заявили, что он не пересекал государственную границу страны.

4 октября главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что в Госпогранслужбе Украины начали служебное расследование по факту выезда Саакашвили из страны
"Саакашвили пересек границу нелегально. По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми, в грузовом автотранспорте… Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны", – заявил журналист. 

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, расследование, проверки, Андрей Демченко
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