Расследование в Госпогранслужбе после выезда Саакашвили из Украины закончилось дисциплинарным наказанием

"На время расследования должностные лица из числа руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности", – отметил Демченко.

Он подчеркнул, что не может раскрыть все детали, поскольку "материалы расследования содержат информацию с ограниченным доступом".

В чем состоит дисциплинарное наказание и скольких человек оно коснулось, в ГПСУ не уточнили.

Также пограничники не ответили, установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили, ссылаясь на продолжающееся производство, пишет "Украинская правда".

По данным издания, производство открыто подразделением Нацполиции, к компетенции которой относится расследование фактов незаконной переправки лиц через границу.