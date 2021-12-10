Расследование в Госпогранслужбе после выезда Саакашвили из Украины закончилось дисциплинарным наказанием

"На время расследования должностные лица из числа руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности", – отметил Демченко.
Он подчеркнул, что не может раскрыть все детали, поскольку "материалы расследования содержат информацию с ограниченным доступом".
В чем состоит дисциплинарное наказание и скольких человек оно коснулось, в ГПСУ не уточнили.
Также пограничники не ответили, установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили, ссылаясь на продолжающееся производство, пишет "Украинская правда".
По данным издания, производство открыто подразделением Нацполиции, к компетенции которой относится расследование фактов незаконной переправки лиц через границу.
Саакашвили 6 сентября заявил о намерении приехать в Грузию на местные выборы (2 октября).
27 сентября он опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В министерстве внутренних дел Грузии заявили, что он не пересекал государственную границу страны.
4 октября главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что в Госпогранслужбе Украины начали служебное расследование по факту выезда Саакашвили из страны.
"Саакашвили пересек границу нелегально. По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми, в грузовом автотранспорте… Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны", – заявил журналист.