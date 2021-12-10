Саакашвили пообещал вернуться в Украину после выхода из тюрьмы

Саакашвили: Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой в Киев Фото: EPA

"Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня еще больше", – отметил он.

Саакашвили подчеркнул, что он 18 лет своей жизни провел в Украине и остается "грузином и гордым носителем украинского паспорта".

"Одновременно меня приглашает несколько правительств Средней Азии и Африки помочь им с реформами. Вчера я видел у себя в камере, что премьер-министр Кыргызстана публично хвалил "реформы Саакашвили" и пригласил мою группу в Бишкек", – добавил политик.