"Власть явно шла на убийство". Саакашвили заявил, что действия Украины во время его ареста в Грузии спасли ему жизнь

Саакашвили отметил, что никогда не заявлял об отказе от экстрадиции в Украину Фото: EPA

"Президент [Украины Владимир] Зеленский позвонил в Тбилиси. [Глава Офиса президента Андрей] Ермак регулярно устраивает совещания по этому поводу. Очень активна омбудсмен [Людмила] Денисова. Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я впал в кому, после 50 дней голодания и пыток. И власть явно шла на убийство", – пишет Саакашвили.

Также он отметил, что никогда не заявлял об отказе от экстрадиции в Украину, если это было бы возможно.