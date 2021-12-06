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Саакашвили обвинил спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

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Саакашвили заявил, что он "уже перенес пытки и бесчеловечное обращение"
Саакашвили заявил, что он "уже перенес пытки и бесчеловечное обращение"
Фото: ЕРА

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили назвал шантажом и слухами информацию о его переводе из военного госпиталя в Гори, где он проходит лечение, в Руставскую тюрьму. Сообщение было опубликовано в его Facebook.

"В эти дни Служба госбезопасности Грузии активно распространяет слухи, что меня отправляют обратно в тюрьму из Гори, хотя врачи против. Все это делается, во-первых, чтобы шантажировать меня и наших активистов, а во-вторых – отвлечь внимание и дать время на передышку режиму", – говорится в сообщении. 

Он считает, что вызов на допрос в Службу госбезопасности 6 декабря председателя партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия также направлен на "запугивание оппозиции".

Саакашвили заявил, что он "уже перенес пытки и бесчеловечное обращение", и теперь его ничем  не удивить.

"В ближайшие дни борьба усилится и будет продолжаться до вашего поражения", – обратился политик к представителям властей Грузии. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/442969220532014

О слухах, что Саакашвили хотят вскоре вернуть в тюремную камеру, сообщила 4 декабря возлюбленная политика, нардеп Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько. После встречи с ним она подчеркнула, что он очень ослаблен, прогресс в состоянии здоровья незаметен, и политику необходима длительная реабилитация.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, госпиталь, Единое национальное движение
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