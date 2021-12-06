Саакашвили обвинил спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

Саакашвили заявил, что он "уже перенес пытки и бесчеловечное обращение" Фото: ЕРА

"В эти дни Служба госбезопасности Грузии активно распространяет слухи, что меня отправляют обратно в тюрьму из Гори, хотя врачи против. Все это делается, во-первых, чтобы шантажировать меня и наших активистов, а во-вторых – отвлечь внимание и дать время на передышку режиму", – говорится в сообщении.

Он считает, что вызов на допрос в Службу госбезопасности 6 декабря председателя партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия также направлен на "запугивание оппозиции".

Саакашвили заявил, что он "уже перенес пытки и бесчеловечное обращение", и теперь его ничем не удивить.

"В ближайшие дни борьба усилится и будет продолжаться до вашего поражения", – обратился политик к представителям властей Грузии.

О слухах, что Саакашвили хотят вскоре вернуть в тюремную камеру, сообщила 4 декабря возлюбленная политика, нардеп Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько. После встречи с ним она подчеркнула, что он очень ослаблен, прогресс в состоянии здоровья незаметен, и политику необходима длительная реабилитация.