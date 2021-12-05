Врач Саакашвили опровергла информацию о неадекватном применении психотропных препаратов

"Что касается психотропных препаратов, то в 2020 году господин Михаил перенес COVID, у него были проблемы со сном, ему назначили определенные психотропные препараты. И в этом случае за основу были взяты препараты, которые он принимал. В последующий период лечения после наблюдения он претерпел трансформацию. Эта проблема со сном сохраняется и сегодня, но мы с ней справляемся", – сказала она.

По словам медиков, "дозировка ни разу не была превышена, все дозы были минимальными".

"О высокой дозе [для Саакашвили] ни разу не говорилось и он не принимал. Кроме того, добавлю, что если понадобится корректировка, приглашение другого специалиста, то мы сделаем и это. Если какой-то специалист имеет здравую мысль и может высказать нам свое мнение, но не с экрана телевизора, то приходите и поделитесь с нами. Мы это тоже обсудим, и если будет приемлемо, то учтем", – объяснила Гогоришвили.

Она подчеркнула, что "заявления Джишкариани – это ее мнение", а не лечащих врачей Саакашвили.

Глава "Эмпатии" утверждала, что экс-президенту неправильно прописали один из нейролептиков, используемых для лечения психоза, при этом, по ее словам, у Саакашвили сейчас нет психоза.