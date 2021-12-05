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Врач Саакашвили опровергла информацию о неадекватном применении психотропных препаратов

Саакашвили находится под стражей в Грузии
Саакашвили находится под стражей в Грузии
Фото: ЕРА

Заявление главы грузинского центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани о том, что в пенитенциарном учреждении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили неадекватно выписывали психотропные препараты, – не соответствует действительности. Об этом 5 декабря заявила лечащий врач арестованного в Грузии политика Нино Гогоришвили, сообщает "Грузия Online".

"Что касается психотропных препаратов, то в 2020 году господин Михаил перенес COVID, у него были проблемы со сном, ему назначили определенные психотропные препараты. И в этом случае за основу были взяты препараты, которые он принимал. В последующий период лечения после наблюдения он претерпел трансформацию. Эта проблема со сном сохраняется и сегодня, но мы с ней справляемся", – сказала она.

По словам медиков, "дозировка ни разу не была превышена, все дозы были минимальными".

"О высокой дозе [для Саакашвили] ни разу не говорилось и он не принимал. Кроме того, добавлю, что если понадобится корректировка, приглашение другого специалиста, то мы сделаем и это. Если какой-то специалист имеет здравую мысль и может высказать нам свое мнение, но не с экрана телевизора, то приходите и поделитесь с нами. Мы это тоже обсудим, и если будет приемлемо, то учтем", – объяснила Гогоришвили.

Она подчеркнула, что "заявления Джишкариани – это ее мнение", а не лечащих врачей Саакашвили.

Глава "Эмпатии" утверждала, что экс-президенту неправильно прописали один из нейролептиков, используемых для лечения психоза, при этом, по ее словам, у Саакашвили сейчас нет психоза.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Теги: Грузия, медицина, Михаил Саакашвили, лекарства, лечение, медики, психиатрия, врач, эмпатия, сон
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