Саакашвили в тюрьме неправильно прописали препарат, используемый для лечения психоза – врач

Глава "Эмпатии" отметила, что экс-главе Грузии неправильно прописали один из нейролептиков, используемых для лечения психоза. Однако, по ее словам, у Саакашвили сейчас нет психоза.

По словам Джишкариани, этот препарат фигурирует в медицинской карте 12-го учреждения Рустави, а также в медицинской документации Горийской больницы. Также была запрошена информация из 18-го медицинского учреждения, чтобы врачи были проинформированы о дозировке препарата.

Врач отметила, что Саакашвили не осматривал психиатр в Горийской больнице, поэтому его перевели из 18-го учреждения.

Джишкариани подчеркнула, что выяснять, было ли это сделано намеренно или нет, вероятно, придется в Европейском суде. При этом она добавила, что в любом случае "неадекватное применение психотропных препаратов в пенитенциарном учреждении расценивается как фармакологические пытки".

По ее словам, группа экспертов напишет еще один отчет для отправки в Европейский суд.

Психиатр говорит, что на данном этапе перевод Саакашвили в тюрьму противоречит всем установленным ему диагнозам. По его словам, Саакашвили необходимо два-три месяца лечения и дальнейшая реабилитация.